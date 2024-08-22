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В Ботсване был обнаружен второй по величине алмаз в мире.

Корпорация по добыче алмазов по данным экспертов промышленности обнаружила второй по величине алмаз в мире в Ботсване. Колоссальный алмаз весом 2492 карата был извлечен из шахты Карowe, расположенной в северо-восточной части Ботсваны, канадской компанией Lucara Diamond, которая объявила об этом...

 and  Max Becker
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В Ботсване был обнаружен второй по величине алмаз в мире.

Больший алмаз, когда-либо найденный, 3106-каратный "Куллинан", был найден в Южной Африке в 1905 году. Куски этого драгоценного камня теперь входят в британские Коронные ювелирные изделия.

Новый драгоценный камень, оцененный в 1098 карат, будет представлен публике и президенту Мокгweetsi Масиси в четверг, происходящий из Ботсваны. Правительство Ботсваны подтвердило, что это открытие занимает второе место по величине в мире.

"Это историческое открытие сырого алмаза, самого большого за 120 лет, интригует", - заявил Тобиас Корминд, CEO онлайн-ювелирного дома 77 Diamonds. Продвинутые технологии, используемые в ботсванской шахте, позволили извлечь большие алмазы без их разрушения, добавил Корминд. Предсказываются и другие подобные открытия.

Ботсвана известна во всем мире своими алмазными запасами. Этот сектор, являющийся основным источником доходов страны, вносит 30% в ВВП и 80% в экспорт Ботсваны. Самый большой алмаз, найденный в Ботсване на данный момент, - это 1758-каратный "Свело", извлеченный компанией Lucara Diamond в 2019 году. В 2021 году канадская компания обнаружила алмаз весом 1174 карата, используя рентгеновскую технологию на той же шахте.

Другие полезные ископаемые также обильны в Ботсване, способствуя ее разнообразному экономическому росту. Успех в обнаружении таких больших алмазов укрепляет репутацию Ботсваны как глобального лидера в ответственной и устойчивой добыче полезных ископаемых.

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