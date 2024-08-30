В Берлинском зоопарке мужчины и женщины, рожденные в панде, были идентифицированы как самки.

"Две динамично растущие панды, как выразился директор зоопарка и парка развлечений Андреас Книерием, чувствуют себя отлично. Этот прогресс в основном можно объяснить приверженностью и круглосуточным уходом сотрудников базы панд в Ченду (Китай) и берлинской команды панд.

Германия второй раз в истории стала свидетелем рождения панд. В 2019 году мать Мэн Мэн родила двух медвежат, что вызвало волнение, охватившее не только столицу, но и стало первым случаем рождения панд на немецкой земле. Сейчас их сыновья Пит и Пауль живут на базе панд в Ченду.

В будущем, как было объявлено в пятницу, только что родившиеся панды-самки должны будут покинуть Берлин. Вольер для панд в Берлинском зоопарке может бесконечно вмещать только двух взрослых панд. Тем не менее, до этого момента еще много времени. Обычно медвежата проводят с матерями от 1,5 до 2 лет. Но в данный момент крошечные пандятки спрятаны от глаз посетителей зоопарка.

Другие животные в Берлинском зоопарке могут скучать по компании растущих панд, когда те уйдут. Но другие разделы зоопарка могут получить больше внимания благодаря отсутствию панд."

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