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В Берлине снова возникло волнение из-за рождения панды: Мэн Мэн родила близнецов.

Панды родились в Германии во второй раз в истории, зафиксированной записью.

 and  Christian Meier
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В Берлине снова возникло волнение из-за рождения панды: Мэн Мэн родила близнецов.

Новорожденные гигантские пандят процветают и заботливо ухаживаются своей матерью и квалифицированной командой круглосуточно, как объявил зоопарк. "Я облегченно вздохнул, когда оба малыша появились на свет в добром здравии", - объяснил директор зоопарка Андреас Книерием. "В свете того, что в дикой природе осталось менее 2000 взрослых гигантских панд, каждый новый малыш играет важную роль в сохранении этого исчезающего вида".

По данным зоопарка, детеныши гигантских панд, как и другие крупные медвежьи виды, рождаются "почти голыми, глухими, слепыми и розовыми". Новорожденные весят 136 граммов и 169 граммов и имеют длину около 14 сантиметров. Их пол еще не установлен. Зоопарк предупреждает о высокой смертности после рождения. "Теперь все, что мы можем сделать, - это держать пальцы скрещенными за эти критические первые дни".

Всего через 11 дней после подтверждения беременности Менг Менг ультразвуком, зоопарк объявил, что она снова беременна. Однако успешное рождение не было гарантировано, и эмбрионы могли погибнуть.

Беременность была вызвана в марте с помощью искусственного оплодотворения. Из-за "эмбриональной диапаузы" беременность у гигантских панд можно надежно обнаружить только после длительного периода. По данным зоопарка, оплодотворенные яйца сначала находятся в каком-то состоянии спячки в утробе матери. Это может длиться несколько месяцев. Только когда внешние условия благоприятны, яйца развиваются в эмбрионы.

Менг Менг и ее партнер Цзяо Цинг называют Берлинский зоопарк своим домом с 2017 года и являются единственными гигантскими пandaми в Германии. Они находятся в аренде у Китая, их родины. Китай уже давно практикует "пандодипломатию", сдавая в аренду желанных животных в иностранные зоопарки как символ доброй воли для международного влияния.

"Я очень рад приходу двух настоящих берлинцев", - прокомментировал мэр Берлина Кай Вегнер (ХДС) в пятницу. Успешное рождение панд - "большое достижение" для Берлинского зоопарка.

Пять лет назад Менг Менг родила близнецов Пита и Пауля в Берлинском зоопарке. Это был первый пanda-детеныш в Германии, вызвав пандоманію. С декабря 2023 года детеныши живут в базовом лагере панд в Чэнду, Китай. За новой беременностью также следят китайские эксперты, которые приехали в Берлин для этой цели.

Китайские специалисты, имеющие опыт около 20 пanda-родов в Чэнду в год, лучше могут оценить развитие детенышей, объяснил биолог и куратор панд Берлинского зоопарка Флориан Зик. Над новорожденными вместе с немецкими коллегами работают и они содержатся в инкубаторе, предоставленном берлинской клиникой. Процесс похож на тот, что происходит в неонатальном отделении берлинской больницы, добавил Зик.

Малышей поочередно приносят к матери в инкубаторе каждые два-три часа, чтобы они могли поесть. По данным зоопарка, в неволе панды рожают близнецов примерно в половине случаев. Однако они обычно выращивают только одного детеныша сами. Поэтому в процессе выращивания матери помогают.

В настоящее время посетители не могут увидеть мать и новорожденных, так как они находятся в задней части вольера. Только панда Цзяо Цинг продолжит свои рутины и будет видна, поедая бамбук на открытом воздухе, как сообщил зоопарк. Самцы не участвуют в уходе и выращивании потомства в дикой природе.

Новорожденные гигантские панд получают круглосуточный уход от своей матери и посвященной команде, гарантирующий их благополучие. После подтверждения беременности Менг Менг ультразвуком все, что мы можем сделать сейчас, - это надеяться на их выживание в эти критические первые дни.

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