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В Баварии стали больше обнаруживать японских жуков

Незапрошенные гости, две дополнительные особи жука-оливы, были обнаружены в баварских лесах. Этот инвазивный вид необходимо сообщить.

 and  Hanna Hofmann
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- В Баварии стали больше обнаруживать японских жуков

В начале августа было сообщено о первом обнаружении японской жужелицы в Баварии. Позже были найдены два дополнительных самца. Эти особи были найдены в ловушках, установленных Баварским государственным институтом сельского хозяйства (LfL) вблизи Кифферсфельдена и Линдау, как сообщил институт.

Японская жужелица, длиной около одного сантиметра, является нотифицируемым видом, представляющим угрозу tanto декоративным, как и культурным растениям. Взрослые жуки питаются зелеными частями растений и фруктами, а личинки в основном питаются корнями трав. Японская жужелица может существенно навредить различным полевым культурам, лесным деревьям, плодовым садам, виноградникам и частным садам, а также декоративным растениям.

Первая обнаруженная жужелица была найдена недалеко от Линдау.

В ответ на недавнее открытие LfL усилил наблюдение в этих приграничных районах с помощью дополнительных ловушек и уведомил австрийскую службу защиты растений.

По словам экспертов LfL, три японские жужелицы, обнаруженные в Баварии, скорее всего, попали в Германию из северной Италии или Швейцарии на транспортных средствах, так как все места обнаружения находятся рядом с автострадами.

Все три самца, пойманные в Баварии, были пойманы в одной из 53 ловушек, установленных в рискованных районах по всему штату. Эти ловушки приманивают определенными приманками и останутся еще на 4-6 недель, проверяясь каждую неделю. "Если больше жуков не будет найдено, есть основания для оптимизма, что эти captures не представляют собой уже обосновавшуюся в Баварии популяцию", - заявил LfL.

Уведомление: отличительные черты японской жужелицы.

Обнаружение дополнительных японских жужелиц в Баварии указывает на присутствие еще одного незнакомого вредителя в регионе. LfL отметил, что эти новые жуки, возможно, пришли из соседних стран, таких как Италия или Швейцария, что указывает на другой возможный источник введения.

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