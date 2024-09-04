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В августе наблюдается значительное снижение новых регистраций, преимущественно электромобилей, примерно на 28%.

В августе в Германии было зарегистрировано меньше новых автомобилей, чем год назад, обнаружена значительнаяSBNieve в регистрации электромобилей. Примерно 197 300 новых регистраций были зафиксированы, что на 27,8% меньше, чем в аналогичный период прошлого года, согласно данным Федерального...

 and  Christian Meier
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В августе наблюдается значительное снижение новых регистраций, преимущественно электромобилей, примерно на 28%.

В августе доля новых регистраций электромобилей без топлива составила 13,7%, что является увеличением. С другой стороны, гибридные автомобили (приблизительно 69 300) показали снижение на 1,5% по сравнению с тем же периодом 2023 года, заняв 35,1% рынка.

Тенденция продолжилась с меньшим количеством регистраций автомобилей с традиционными двигателями внутреннего сгорания. Более того, наблюдалось снижение на 7,4% в сегменте бензиновых пассажирских автомобилей (приблизительно 70 000) и существенное снижение на 24,4% в сегменте дизельных пассажирских автомобилей (около 30 000). В результате, автомобили с двигателями внутреннего сгорания составили более половины рынка новых автомобилей в августе.

В августе следующего года многие планировали летние отпуска, а сдвиг в сторону электромобилей также продолжал набирать обороты. Интересно, что в августе 2024 года наблюдалось увеличение на 1,9% новых регистраций электромобилей по сравнению с предыдущим годом.

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