В 2023 году в десять раз больше Германии было в огне

Лесные пожары в Канаде, Амазонии и Греции в 2023 году охватили площадь 3,9 миллиона квадратных километров. Это более чем в десять раз превосходит площадь Германии. В основном, развитие риска пожаров в будущем зависит от одного фактора, согласно исследованиям.

Пожары, подобные разрушительным лесным пожарам прошлого года, с высокой вероятностью значительно возрастут в ближайшие десятилетия - если не снизятся выбросы парниковых газов. Отчет международной исследовательской группы под руководством Мэтью Джонса из Университета Восточной Англии в Норидже, основанный на систематическом анализе с марта 2023 года по февраль 2024 года, утверждает, что изменение климата сделало такие пожары гораздо более вероятными в Канаде, Амазонии и Греции. Эти пожары, в свою очередь, способствуют дальнейшему глобальному потеплению за счет своих выбросов CO2.

Во всем мире сгорела площадь 3,9 миллиона квадратных километров - более чем в десять раз превосходящая площадь Германии (357 592 квадратных километров). Хотя это было немного меньше, чем долгосрочный средний показатель последних лет - 4 миллиона квадратных километров, выбросы углерода были на 16 процентов выше по сравнению с этим средним. Пожары выбросили в атмосферу около 8,6 миллиарда тонн диоксида углерода в течение периода исследования, при этом почти четверть этого - более 2 миллиарда тонн - приходилась на лесные пожары в Канаде.

Самый крупный пожар в ЕС

Северная часть Южной Америки, в частности Бразилия, но также Венесуэла, Перу и Боливия, испытали необычайно интенсивный сезон пожаров. В Эвросе, северо-восточной Греции, бушевал самый крупный пожар, когда-либо зарегистрированный на территории Европейского Союза, на площади около 900 квадратных километров - размером с Берлин.

Если бы ситуация в африканских саваннах не оставалась спокойной, выбросы CO2 от пожаров достигли бы нового рекорда, согласно команде, в том числе включающей немецких исследователей, в журнале "Earth System Science Data".

"При более теплом климате лесные пожары станут более частыми и интенсивными", - говорит ведущий автор Джонс. "И общество, и окружающая среда страдают от последствий". Более 230 000 человек были вынуждены покинуть свои дома в Канаде. Крупные пожары также были зарегистрированы в Чили и Гавайях, среди других мест.

Анализ показывает, что изменение климата удвоило погодные условия для крупных пожаров - жар и засуху - в Греции, по крайней мере, утроило их в Канаде и увеличило более чем в 20 раз в Амазонии. "Скорее всего, пожары в 2023 году в Канаде и Амазонии были увеличены изменением климата", - говорит соавтор Чантель Бертон из британской национальной метеорологической службы, Метео.

В зависимости от будущих выбросов парниковых газов, риск пожаров, подобных прошлогодним в Канаде, к 2100 году увеличится более чем в шесть раз в сценарии средней и высокой эмиссии, в Амазонии почти в три раза, а в Греции удвоится. "Пока выбросы парниковых газов продолжают расти, риск экстремальных лесных пожаров будет резко возрастать", - говорит соавтор Дуглас Келли из Центра экологии и гидрологии Великобритании.

В случае лишь немногих выбросов риск в Канаде удвоится, в Амазонии останется в основном неизменным, а в Греции увеличится примерно на треть.

Другие факторы также важны

Команда также отмечает, что хотя климат является важным фактором риска пожаров, он не единственный. Другие факторы включают плотность растительности, использование земли и меры по предотвращению пожаров. На западе Амазонии человеческие活ности, такие как вырубка лесов и расширение сельского хозяйства, сделали леса более восприимчивыми к засухе. Еще одним вкладывающим фактором в прошлом году было необычайно сильное явление Эль-Ниньо, которое происходит каждые три-семь лет и способствует жаре и засухе в Южной Америке.

Отчет также прогнозирует благоприятные погодные условия для крупных пожаров в Северной и Южной Америке в этом году, в частности, на западе Северной Америки, таком как американский штат Калифорния, и в Пантанале, большой заболоченной области в юго-западной Бразилии.

Несмотря на разрушительные лесные пожары, важность инвестиций в образование для повышения осведомленности о изменении климата и его воздействии на лесные пожары не может быть переоценена. Для эффективной борьбы с увеличением лесных пожаров из-за изменения климата необходимы непрерывные исследования и образование в областях, таких как наука о пожарах и экологическая политика.

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