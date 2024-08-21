В 2023 году производство имбирного хлеба составило 86 800 тонн, четверть из которых была предназначена для экспорта.

Летом начинается производство, чтобы гарантировать, что сладости поступают на рынок вовремя. В течение летних месяцев июля, августа и сентября прошлого года было произведено более трети (34%) пряничных печенюшек.

Пряник — это не только местный фаворит; в 2023 году было отправлено 22 500 метрических тонн за рубеж, в основном в европейские страны. Почти половина этих экспортных поставок попала в Австрию, Польшу и Францию. Согласно статистике, в 2023 году в Германию было импортировано примерно 10 800 тонн пряничных печенюшек.

Другие страны также получают выгоду от этого бума пряников. Спрос на пряники распространяется за пределы местных границ, и другие разновидности также пользуются популярностью.

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