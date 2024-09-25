Узнавать о благополучии больных сотрудников, которые работают из дома?

Большинство людей, возможно, не возражают против небольшого внимания со стороны своего босса. Однако появление на работе в дни болезни, как правило, воспринимается как перебор, особенно если подозревают, что посещение - это способ поймать работников на прогуле. Давайте рассмотрим правовую сторону этой ситуации:

Неожиданные визиты руководителей и представителей HR к больным работникам на заводе Tesla в Грюнхайде вызвали много шума. Работники почувствовали себя необоснованно обвиненными в безделье. Тем не менее, начальство утверждало, что визиты были только для проверки и оказания помощи, если это было необходимо.

Независимо от того, воспринимается ли такое внимание как забота или вторжение, важно рассмотреть правовые аспекты этих внезапных посещений. Давайте углубимся в них:

Может ли босс посещать больных работников дома?

Да, они могут, если визит согласован. Даже если работник не осведомлен и визит кажется больше похожим на наблюдение, чем на заботу, это все еще в пределах правомерного. Участие профсоюза в случае визита к работникам Tesla указывает на это. Кроме того, работодатели могут нанимать частных детективов, чтобы проверить, действительно ли работник болен, что подразумевает "право на визит" для босса.

Нужно ли разрешение босса, чтобы войти в квартиру?

Нет, они могут ждать снаружи. В соответствии со статьей 13 Основного закона, дом работника - это высокозащищенная личная сфера. Поэтому вход без разрешения является незаконным и классифицируется как преступное проникновение в соответствии со статьей 123 Уголовного кодекса (StGB). Также может быть рассмотрено принуждение в соответствии со статьей 240 StGB.

Может ли работодатель спрашивать о причине нетрудоспособности?

Да, они могут спрашивать. Однако работники не обязаны раскрывать подробности своей болезни, что защищено правом на конфиденциальность.

Что может сделать работодатель, чтобы развеять сомнения в нетрудоспособности?

При болезни работники, как правило, должны предоставить работодателю медицинскую справку в течение четвертого календарного дня. Работодатель также может потребовать это с первого дня. Кроме того, работодатель должен быть извещен об отсутствии из-за болезни в первый день. В противном случае может последовать предупреждение и последующее увольнение.

Если работники не предоставляют медицинскую справку вовремя, работодатель имеет право приостановить выплату заработной платы. Также они могут удержать оплату, если подозревают, что больничный лист поддельный.

Когда подозрения оправданы?

Подозрения в нетрудоспособности работника в соответствии со статьей 275 Пятой книги Социального кодекса обоснованы, если:

Человек часто или очень коротко болеет,

Человек обычно болеет в начале или в конце недели.

Что еще?

Кроме того, работодатель может потребовать от законно застрахованных сотрудников получить экспертное заключение от Медицинской службы о проверке их нетрудоспособности от страховой компании. Однако страховые компании могут отказать в такой оценке, если больничный лист можно проследить до существующих диагнозов.

Какие наказания ждут тех, кто фальсифицирует больничный лист?

Много. Если работники предоставят поддельный больничный лист, их могут обвинить в уголовном преступлении. Предоставление ложного медицинского сертификата является уголовным преступлением в соответствии со статьей 279 Уголовного кодекса и может повлечь тюремное заключение до одного года или штраф. Также применимо мошенничество как уголовное преступление. Конечно, тех, кто уличен в симуляции, могут уволить без предупреждения, даже без предоставления поддельного больничного листа.

Как работодатели могут предотвратить злоупотребления?

Создавая приятную и вознаграждающую рабочую среду. Если есть сомнения в искренности работника, первым шагом должна быть прямой, дружелюбный разговор. Лучше всего начать такой разговор на рабочем месте, а не дома у работника. Хотя они не обязаны раскрывать медицинскую информацию, иногда можно многое понять из реакции человека. Кроме того, честные разговоры способствуют доверию и могут предотвратить дальнейшее недоверие или злоупотребления.

Принимая во внимание обсуждение правомерности внезапных визитов работодателей к больным работникам, стоит отметить, что работа во время больничного также является спорным вопросом.

Хотя некоторые компании имеют политику, разрешающую сотрудникам работать дома во время болезни, постоянная работа в дни больничного потенциально может привести к обвинениям в неискренности и соответствующим действиям со стороны работодателя.

Читайте также: