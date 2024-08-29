Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Главные темыНовостиГермания

Увеличение цен: в августе инфляция составила 1,9%.

Июльский немецкий индекс потребительских цен показал более низкий рост, чем ожидалось, согласно предварительным данным Федеральной статистической службы. Годовая инфляция составила 1.9%. После прогноза снижения до 2.1% в июле, эксперты ожидали, что в августе инфляция составит 2.3%.

 and  Max Becker
Время чтения 2 минут

Увеличение цен: в августе инфляция составила 1,9%.

В прошлом месяце наблюдалось незначительное снижение цен на 0.1%. Основной причиной этого сокращения инфляции стал существенный спад цен на энергоносители на 5,1% по сравнению с тем же периодом год назад. В июле цены на энергоносители упали до -1,7%.

Предварительные данные показывают, что цены на продовольствие выросли на 1,5%, продолжая свой рост ниже среднего темпа. Однако рост цен в предыдущем месяце был менее значительным и составлял 1,3%. С другой стороны, цены на услуги демонстрируют существенный рост. Ставка инфляции остается неизменной на уровне 3,9% с мая.

Представитель DZ Bank Кристоф Швонке считает, что основной причиной снижения инфляции является временное снижение цен на энергоносители. Швонке считает, что нынешние опасения по поводу снижения цены на нефть из-за рецессии в США преувеличены и указывают на возможный рост цены на нефть в долгосрочной перспективе. Кроме того, Швонке подчеркнул "стойкий" рост цен на услуги.

Научный директор Института макроэкономики и конъюнктурных исследований Фонда Ганса Бёклера Себастьян Дуллиен оптимистично смотрит на инфляцию в Германии и считает, что она будет побеждена. По мнению Дуллиена, Германия впервые с начала высокой инфляции в 2021 году достигла целевого показателя инфляции Европейского центрального банка. Дуллиен призывает к снижению ключевой ставки ЕЦБ в сентябре.

Аналитик ING Карстен Брзески согласен с тем, что условия для смягчения денежно-кредитной политики ЕЦБ в основном созданы. Однако Брзески выразил озабоченность возможным ростом инфляции в среднесрочной перспективе. "Сегодняшние данные о зарплатах вызывают беспокойство", - сказал он, ссылаясь на данные Федерального статистического управления о пятом подряд квартале роста реальных зарплат.

Реальные зарплаты выросли на 5,4% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Цены на потребительские товары выросли на 2,3% во втором квартале, что привело к росту реальной зарплаты на 3,1%. Брзески также указал на предстоящие переговоры о зарплатах и высокие требования профсоюзов. Он считает, что растущие зарплаты могут усилить инфляционное давление.

Канцлер Олаф Шольц (СДПГ) отпраздновал оба этих развития, выразив удовлетворение словами: "Люди теперь имеют больше денег в своих кошельках. Инфляция снижается, реальные зарплаты растут уже пятый квартал подряд". Шольц выразил намерение продолжать работать над этими положительными тенденциями.

В Германии наблюдалось снижение цен на энергоносители, способствовавшее общему снижению инфляции в прошлом месяце. Несмотря на это, цены на услуги демонстрируют существенный рост, поддерживая ставку инфляции на уровне 3,9% с мая.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Министр юстиции Бушманн и министр внутренних дел Фаэзер, каждая в своей роли.
Главные темы

После события в Солингене: Ampel объявляет о ограничении ножей и сокращении услуг для беженцев

После инцидента в Солingen Федеральное правительство разработало план по укреплению безопасности, включающий расширение запрета на ножи, сокращение стимулов для депортируемых беженцев, расширение правовых полномочий сил безопасности и участие в новых инициативах по борьбе с исламизмом, как...

 and  Vladimir Milov
Для участников Общедоступно
Данное морское существо, якобы принадлежащее к семейству оконечниц (Chaunacidae), было замечено...
Главные темы

Механизированный дайвер снимает захватывающие изображения загадочных глубоководных организмов, которые еще не идентифицированы.

Ученые погружаются на множество фathonov под водой у побережья Чили с помощью подводного дрона, открывая weitgehend неизвестные мореходные окружающие области.

 and  Ann Bradley
Для участников Общедоступно
Женщина встретила свою смерть на кухонном ноже: пациент психического здоровья из Нижней Саксонии
Главные темы

Женщина встретила свою смерть на кухонном ноже: пациент психического здоровья из Нижней Саксонии

В Grupaнде был помещен в психиатрическую лечебницу 38-летний человек из Нижней Саксонии после попытки причинить вред ножом своей матери. Областной суд в Аурихе отказался предъявлять обвинение в убийстве из-за недостаточной уголовной ответственности, но постановил содержать его бессрочно в...

 and  Michael Bootcampf
Для участников Общедоступно
QR-коды поддельных цифровых кошельков не перенаправляют пользователей на ожидаемые средства, а...
Главные темы

Предупреждение по поводу маркировки биткоин-скриптов на тротуарах

Предупреждение по поводу маркировки биткоин-скриптов на тротуарах Иногда кажется, что на улицах валяются купюры, но, как только пытаешься их потратить, оказывается, что они поддельные. Аналогичные случаи происходят с якобы брошенными биткоин-кошельками на бумаге, которые оставляют сомнительные личности, чтобы провернуть мошенничество. Полиция Баварии предупреждает общественность о мошенничестве с фальшивыми биткоин-кошельками на

 and  Katherine Bradley
Для участников Общедоступно

Последние

Работники, специализирующиеся на сталелитейной промышленности, вновь протестуют перед заседанием наблюдательного совета.
Федеральные земли Германии

Работники, специализирующиеся на сталелитейной промышленности, вновь протестуют перед заседанием наблюдательного совета.

Возможные изменения в персонале могут быть рассмотрены на заседании наблюдательного совета Thyssenkrupp Stahl. После заседания председатель наблюдательного совета, Габриэль, выразил желание провести пресс-конференцию в кратчайшие сроки.

 and  Alex Stellmacher
Для участников Общедоступно
Анджелина Джоли упоминает о Венеции загадочным образом.
Общество

Анджелина Джоли упоминает о Венеции загадочным образом.

В фильме под названием 'Мари', Анджелина Джоли предстает в образе всемирно известной оперной певицы Марии Каллас. На обсуждении в Венеции она погружается в свою связь с оперой, объясняет свою связь с Каллас и непринужденно приводит примечательное Umbau.

 and  Viktoria Klein
Для участников Общедоступно
Три человека пострадали в результате ДТП с участием машины скорой помощи и такси
Федеральные земли Германии

Три человека получили ранения в результате аварии, в которой участвовали скорая и такси.

При выполнении обгонного маневра скорая помощь врезается в такси. Один из пассажиров получает serious（тяжкие） травмы.

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно
Футбольный клуб Киля стремится вернуться в Лигу чемпионов.
Федеральные земли Германии

Футбольный клуб Киля стремится вернуться в Лигу чемпионов.

После посредственного сезонаatteindre многотитулованную в гандболе команду из Килля ожидается, что она улучшит свои показатели на этот раз. Тем не менее, в настоящее время внутри Килля наблюдается напряженная динамика в команде.

 and  Grigoriy Williams
Для участников Общедоступно