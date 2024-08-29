Увеличение цен: в августе инфляция составила 1,9%.

В прошлом месяце наблюдалось незначительное снижение цен на 0.1%. Основной причиной этого сокращения инфляции стал существенный спад цен на энергоносители на 5,1% по сравнению с тем же периодом год назад. В июле цены на энергоносители упали до -1,7%.

Предварительные данные показывают, что цены на продовольствие выросли на 1,5%, продолжая свой рост ниже среднего темпа. Однако рост цен в предыдущем месяце был менее значительным и составлял 1,3%. С другой стороны, цены на услуги демонстрируют существенный рост. Ставка инфляции остается неизменной на уровне 3,9% с мая.

Представитель DZ Bank Кристоф Швонке считает, что основной причиной снижения инфляции является временное снижение цен на энергоносители. Швонке считает, что нынешние опасения по поводу снижения цены на нефть из-за рецессии в США преувеличены и указывают на возможный рост цены на нефть в долгосрочной перспективе. Кроме того, Швонке подчеркнул "стойкий" рост цен на услуги.

Научный директор Института макроэкономики и конъюнктурных исследований Фонда Ганса Бёклера Себастьян Дуллиен оптимистично смотрит на инфляцию в Германии и считает, что она будет побеждена. По мнению Дуллиена, Германия впервые с начала высокой инфляции в 2021 году достигла целевого показателя инфляции Европейского центрального банка. Дуллиен призывает к снижению ключевой ставки ЕЦБ в сентябре.

Аналитик ING Карстен Брзески согласен с тем, что условия для смягчения денежно-кредитной политики ЕЦБ в основном созданы. Однако Брзески выразил озабоченность возможным ростом инфляции в среднесрочной перспективе. "Сегодняшние данные о зарплатах вызывают беспокойство", - сказал он, ссылаясь на данные Федерального статистического управления о пятом подряд квартале роста реальных зарплат.

Реальные зарплаты выросли на 5,4% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Цены на потребительские товары выросли на 2,3% во втором квартале, что привело к росту реальной зарплаты на 3,1%. Брзески также указал на предстоящие переговоры о зарплатах и высокие требования профсоюзов. Он считает, что растущие зарплаты могут усилить инфляционное давление.

Канцлер Олаф Шольц (СДПГ) отпраздновал оба этих развития, выразив удовлетворение словами: "Люди теперь имеют больше денег в своих кошельках. Инфляция снижается, реальные зарплаты растут уже пятый квартал подряд". Шольц выразил намерение продолжать работать над этими положительными тенденциями.

В Германии наблюдалось снижение цен на энергоносители, способствовавшее общему снижению инфляции в прошлом месяце. Несмотря на это, цены на услуги демонстрируют существенный рост, поддерживая ставку инфляции на уровне 3,9% с мая.

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