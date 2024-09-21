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Увеличение производительности за счет эффективного управления временем: Найдите полезные стратегии

 and  John Stellmacher
Время чтения 2 минут
Эффективное время preuves в/sites/ustering поможет преуспеть в повседневной рутине осенью и зимой.
Эффективное время preuves в/sites/ustering поможет преуспеть в повседневной рутине осенью и зимой.

Увеличение производительности за счет эффективного управления временем: Найдите полезные стратегии

Вечерние сумерки наступают все раньше, а непрерывный дождь, кажется, не прекращается никогда. Осень и зима могут действительно наложить мрачную тень на настроение. Давайте побалуем себя чем-то приятным, но где найти время? Институт прикладной работы (ИПР) предлагает три стратегии:

  • Заняться уличными видами деятельности
  • Соблюдать сбалансированную диету
  • Позволить себе приятные впечатления

Найти время среди плотного рабочего графика и личных обязательств может быть непросто. Секрет заключается в улучшении навыков управления временем. Вот несколько тактик, чтобы выкроить немного больше свободного времени.

1. Запишите свой недельный план

Согласно ИПР, запись вещей на бумаге делает ваши цели более осязаемыми. В начале недели перечислите важные вещи в tanto вашей профессиональной, как и личной жизни, вместе с оценкой того, сколько времени займет каждое задание. Этот процесс добавляет слой уверенности в ваши планы.

2. Примените правило 40:60 для рабочего графика

Если ваш список дел длинный, и вещи не идут по плану, правило 40:60 может спасти день. Отведите около 40% своего доступного времени в качестве запаса на непредвиденные дела, такие как неожиданные звонки, задания или электронные письма.

3. Установите границы и эффективно приоритезируйте

Делать все, что от вас ожидают, и брать на себя слишком много, неизбежно приведет к перегруженному графику. Чтобы не чувствовать себя перегруженным, установите собственные лимиты и научитесь вежливо отказываться от предложений, которые не соответствуют вашим приоритетам. ИПР рекомендует прямо и ясно выражать свои потребности.

Другая стратегия управления временем, принцип Киселя, поможет вам эффективно приоритизировать. Сначала выделите время для важных задач, а затем вставьте менее важные вокруг них. Визуализируйте свое время как ведро. Помещая большой камень первым, а затем более мелкие камешки, вы сможете разместить больше предметов, чем если бы вы перевернули процесс. Аналогично, начиная с множества мелких задач, может не остаться времени для важных, более насущных задач.

После того, как я записал свой недельный план в соответствии с советом ИПР, я понял, что включение приятных впечатлений в качестве приоритета может значительно улучшить мое общее благополучие, учитывая мои профессиональные обязательства. Использование правила 40:60 в моем ежедневном графике позволяет мне выделить достаточно времени для приятных занятий, обеспечивая баланс между работой и отдыхом.

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