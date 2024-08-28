Увеличение числа случаев кражи данных, шпионажа и саботажа представляет собой растущую угрозу для немецких предприятий.

Последствия нападений привели к рекордному ущербу в размере 266 миллиардов евро. Предыдущий рубеж был превзойден в 2021 году с ущербом в 223,5 миллиарда евро.

По данным исследований, проведенных криминальными организациями, большинство компаний связывают эти атаки со своей деятельностью. Иностранные разведывательные службы были названы виновниками 20% компаний - существенный рост по сравнению с 2023 годом, когда только 7% компаний признали такое участие.

По данным опроса, Китай является основным источником атак на немецкую экономику: 45% пострадавших компаний смогли связать хотя бы одну атаку с Китаем, как сообщает Bitkom. Россия занимает второе место с 39%. Интересно, что атаки из стран, не входящих в ЕС и Россию в Восточной Европе, выросли до 32%.

Другие страны, не входящие в ЕС и Россию в Восточной Европе, также наблюдали рост атак, что составило 32% от общего числа, превзойдя показатели 2023 года. Компаниям часто бывает трудно классифицировать эти атаки, так как они попадают в категорию "Другие" источники ущерба.

Читайте также: