Увеличение арендной платы, последующее повышение стоимости недвижимости.

Нет секрета в том, что проблема доступности жилья в Германии хорошо известна. После короткой паузы цены на недвижимость, как правило, снова начинают расти, и, к сожалению, новости о арендной плате не лучше. Недавний анализ показывает рост tanto арендной платы, как и цен на недвижимость во всей Германии.

Неудивительно, что рост арендной платы является результатом постоянной нехватки квартир из-за недостаточного нового строительства. Эта нехватка особенно заметна в росте предложения арендной платы в крупных и средних городах, с 12-процентным ростом спроса на существующие квартиры в третьем квартале 2024 года, что значительно опережает рост нового строительства (2%). В metropolitan areas спрос на квартиры по аренде остается высоким, но при этом замедляется с ростом на 7%.

Рост спроса более выражен на окраинах metropolitan areas (12%) и значительно в независимых городах (17%). В сельской местности спрос на квартиры по аренде вырос на 9% по сравнению с предыдущим кварталом.

Берлин присоединяется к тройке самых дорогих metropolitan areas

Как и в Франкфурте-на-Майне, арендная плата в Берлине выросла на 3,1%. В результате Берлин теперь взимает 14,19 евро за квадратный метр, что ставит его на третье место в списке самых дорогих metropolitan areas, уступая только Франкфурту-на-Майне (14,97 евро) и Мюнхену (20,97 евро). Средние цены на аренду в Берлине превзошли те, что в Кёльне (14,04 евро) и Штутгарте (14,07 евро), несмотря на небольшое снижение на 0,5% в обоих городах.

Средняя арендная плата за существующие квартиры в Германии составляет 8,54 евро за квадратный метр, показав стабильное развитие -0,2% в третьем квартале. Рост арендной платы за существующие квартиры в metropolitan areas различается. Арендная плата за существующие квартиры значительно растет в Дюссельдорфе (3,6%) и Лейпциге (3,7%), но средняя арендная плата в этих городах остается ниже средней по Германии.

С другой стороны, арендная плата за новые квартиры продолжает расти. Средняя арендная плата за новые квартиры в Германии выросла на 1,2% до 12,37 евро за квадратный метр в третьем квартале. Берлин также лидирует с ростом на 3,3% в квартальном сравнении, установив новый ценовой рекорд 20,16 евро за квадратный метр в городе, уступая только Мюнхену (25,58 евро за квадратный метр).

Франкфурт-на-Майне замыкает тройку самых дорогих городов с арендной платой 18,09 евро (рост на 1%). Лейпциг показал существенный рост арендной платы для новых квартир, которая выросла на 3,6% до 12,61 евро за квадратный метр с предыдущего квартала. Арендная плата за новые квартиры также существенно выросла в Кёльне (2,3%) и Гамбурге (0,5%).

Противоположно тому, что собственность также имеет тенденцию становиться дороже

Несмотря на рост цен, те, кто рассматривает возможность покупки собственной недвижимости, часто обнаруживают, что им нужно потратить больше денег. Согласно Immoscout 24 Wohnbarometer, цены tanto на квартиры, как и на отдельные дома в новых и существующих объектах остаются стабильными. Низкие процентные ставки способствуют стимулированию рынка покупок. После временного спада в летние месяцы спрос на покупки резко вырос с сентября. Согласно Immoscout 24 Wohnbarometer, запрашиваемая цена на жилую недвижимость в виде квартир также выросла в первом квартале. В целом по стране это увеличилось до 2,3% для существующих и новых строительных объектов, после снижения на 10% в четвертом квартале 2022 года.

Существующие квартиры

В среднем, запрашиваемые цены на существующие квартиры выросли на 1,5% в третьем квартале. В Штутгарте и Дюссельдорфе цены выросли на 1,4% и 2% соответственно за квартал. В других шести крупных городах цены остались относительно неизменными по сравнению с предыдущим кварталом, указывая на стабилизацию рынка: в то время как Берлин (снижение на 0,1%), Кёльн (снижение на 0,1%) и Гамбург (снижение на 0,4%) показали небольшие снижения, Лейпциг (рост на 0,3%), Мюнхен (рост на 0,7%) и Франкфурт-на-Майне (рост на 0,7%) показали небольшие рост.

Год к году подтверждается восходящий тренд: в Кёльне цены выросли на 5% по сравнению с предыдущим годом. В Мюнхене стоимость существующей квартиры составляет 4,4% больше, чем год назад, с ценой за квадратный метр, приближающейся к отметке 8500 евро. Только во Франкфурте-на-Майне цены все еще немного ниже, чем год назад, -1,3%.

Новые квартиры

Цены на новые построенные квартиры остались примерно на том же уровне в третьем квартале, как и в крупных городах tanto на национальном, так и на местном уровне. Штутгарт показал небольшое снижение на 0,6%, в то время как Франкфурт-на-Майне и Дюссельдорф последовали с падением на 0,5%. Положительные тенденции варьировались от роста на 0,1% в Гамбурге до роста на 0,6% в Мюнхене. В сравнении, четыре из восьми крупных городов показали существенный рост цен за год: квартиры в Мюнхене (рост на 5,5%), Берлине (рост на 5,2%), Кёльне (рост на 3,1%) и Лейпциге (рост на 2,4%) теперь стоят дороже, чем год назад. С другой стороны, домовладельцы во Франкфурте-на-Майне (снижение на 2,2%), Штутгарте (снижение на 1,7%) и Дюссельдорфе (снижение на 1,6%) все еще могут сэкономить некоторую сумму по сравнению с тем же кварталом прошлого года.

Цены на жилье в Лейпциге выросли на 2.2%, за ними следуют Кёльн с ростом на 1.8%, Гамбург на 1.6% и Штутгарт на 1.3%. В Франкфурте-на-Майне зафиксировано снижение цен на 1%. В других регионах страны квартальные изменения цен остаются незначительными. Средняя национальная цена также упала на 0.4%. За год цены в Штутгарте и Кёльне выросли более чем на 6% из-за благоприятных квартальных колебаний. В Лейпциге зафиксирован рост цен на 2.9%. Однако цены в Мюнхене (снижение на 2.0%), Франкфурте-на-Майне (снижение на 1.6%) и Гамбурге (снижение на 1.4%) немного ниже, чем год назад.

Новостройки

По сравнению с предыдущим кварталом, цены на новостройки в стране выросли на 2.1%. Аналогичная тенденция наблюдается в трех крупных городах. В Штутгарте цены выросли на 2.3%, в Берлине и Гамбурге - на 1.2% каждый. В оставшихся пяти городах цены либо сопоставимы с предыдущим кварталом, либо немного снизились, например, в Мюнхене и Франкфурте-на-Майне, где зафиксировано снижение на 0.9%.

За год цены в пяти из восьми крупных городов выше, чем в прошлом году. Максимальный рост зафиксирован в Штутгарте - 8.9%. Берлин и Лейпциг показали рост на 3.6% каждый, Кёльн - на 2.0%, а Мюнхен - на 1.1%. Однако Гамбург показал снижение на 2.9%, а Дюссельдорф - на 2.4%.

Увеличение спроса на арендные квартиры привело к росту средних арендных ставок на 12% в крупных и средних городах в третьем квартале 2024 года. В связи с этим средняя процентная ставка по ипотеке для покупки недвижимости также может увеличиться, что сделает покупку жилья дороже для многих людей.

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