Успокоить депрессию физическими упражнениями?

Вечная борьба с усталостью и отсутствием мотивации типична для депрессии. Физические упражнения и активность могут облегчить другие симптомы, связанные с депрессией. Однако начать двигаться часто бывает сложно для тех, кто страдает этим психическим заболеванием. Существуют ли конкретные виды спорта, которые могли бы быть полезны? И какие методы можно использовать, чтобы стимулировать движение?

Депрессия является распространенным психическим расстройством в Германии, затрагивающим миллионы людей. Ее можно лечить различными способами, такими как психотерапия, лекарства и физическая активность. Упражнения доказали свою эффективность в облегчении депрессивных симптомов, согласно научным исследованиям.

Однако для многих страдающих этим заболеванием стать активным кажется невозможным. Сущность депрессии часто включает в себя вялость и безэмоциональность. Но, как объясняет Йенс Клейнерт, профессор спорта и спортивной психологии в Кёльнском университете спорта, бездействие не улучшит ваше состояние. Спорт и упражнения часто используются в сочетании с лечением депрессии tanto в клинических, так и амбулаторных условиях.

По словам Клейнерта, есть четыре основных фактора, которые способствуют положительному влиянию спорта на депрессию: активация, повышение настроения, улучшение самооценки и увеличение социальной интеграции.

Увеличение уровня активности

Регулярные упражнения и физическая активность помогают бороться с усталостью и вялостью. "У людей, страдающих депрессией, появляется больше энергии, бодрости и активности", - объясняет Клейнерт, что, в свою очередь, делает повседневные задачи более управляемыми.

Исследование эмоций

Депрессия часто приводит к эмоциональной пустоте, как отмечает Клейнерт. "Спорт может иногда пробить эту эмоциональную стену хотя бы частично", - говорит он, поскольку различные эмоции вовлечены в разные виды спорта, такие как улучшение, победа или поражение, особенно когда занимаешься спортом с другими людьми.

Улучшение самооценки

Те, кто страдает депрессией, борются с самооценкой и образом тела. Упражнения и физическая активность могут помочь преодолеть эти трудности. "Они учатся новым навыкам или улучшают свои навыки, такие как увеличение силы, гибкости или выносливости", - отмечает Клейнерт. "Тело воспринимается положительно, и заметны позитивные изменения, что повышает самооценку".

Ощущение связи

Отказ от социальных контактов и чувство изоляции часто встречаются у пациентов с депрессией. Упражнения, особенно групповые виды деятельности, могут помочь облегчить эти проблемы, как объясняет Клейнерт. "Групповые занятия, такие как командные виды спорта, йога или совместные тренировки, способствуют чувству общности".

Для тех, кто колеблется присоединиться к командным видам спорта или групповым занятиям, есть и другие варианты, которые столь же эффективны.

Самые эффективные виды спорта

В сущности, любая деятельность, связанная с движением, может помочь бороться с депрессией. Британское мета-исследование изучило 218 рандомизированных клинических испытаний с участием более 14 000 человек, страдающих депрессией, и сравнило эффективность различных видов спорта. Результаты показали, что ходьба, бег и йога, особенно при более высокой интенсивности, оказали наиболее значительные преимущества.

Выносливость тренировок уже давно считается эффективной против депрессии из-за ее положительного влияния на нейронные изменения, говорит Клейнерт. Тренировки по укреплению силы и выносливости, которые фокусируются на укреплении концепции тела и наблюдении за видимым прогрессом, также очень полезны.

ВОЗ рекомендует здоровым взрослым заниматься хотя бы 150 минут в неделю умеренной интенсивности или 75 минут в неделю высокой интенсивности. Эти рекомендации могут служить ориентиром для лечения депрессивных расстройств или симптомов.

Важно, чтобы выбранный вид спорта и деятельность приносили радость и выполнялись регулярно. Регулярное участие в группе и установленное время могут помочь поддерживать этот распорядок.

Лекарственные средства, такие как антидепрессанты, иногда используются в сочетании с физической активностью и психотерапией для лечения депрессии. Регулярные упражнения, такие как ходьба, бег или йога, которые, как показало британское мета-исследование, оказали значительные преимущества, также могут рассматриваться как лекарственные средства в переносном смысле, поскольку они эффективно облегчают депрессивные симптомы.

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