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Успехи США в области рождаемости: может ли Германия принять эту тенденцию?

 and  Lauren Adams
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Раillation и parlement ждендио ооцитов в жидком азоте в Университетском госпитале Тюбингена.
Раillation и parlement ждендио ооцитов в жидком азоте в Университетском госпитале Тюбингена.

Успехи США в области рождаемости: может ли Германия принять эту тенденцию?

Некоторые люди выбирают откладывать рождение детей на более поздний срок, и если требуется медицинское вмешательство, расходы могут быть значительными. В США все больше корпораций покрывают расходы на лечение бесплодия для своих сотрудников. Эта тенденция, часто называемая "выгодами фертильности", также начинает проявляться в Германии, хотя и в меньшем масштабе. Эксперты предсказывают, что давление на компании будет продолжать расти.

Десять лет назад новость о том, что компании, такие как Meta и Apple, финансируют заморозку яйцеклеток своих сотрудников в США, вызвала споры. Возникли опасения, что женщины могут приоритезировать свою карьеру вместо желания иметь детей. Юлия Рейхерт, основатель Onuava, гельзенкирхенского стартапа, отвергает эти страхи. Onuava предлагает компаниям платформу для предоставления своим сотрудникам различных вариантов планирования семьи. Изначально услуги по лечению бесплодия в Силиконовой долине были средством борьбы с дефицитом квалифицированной рабочей силы и повышением привлекательности для соискателей. Рейхерт объясняет, что компании не вводили эти выгоды из доброты или щедрости, а потому, что это выгодно им финансово. Сотрудники могут запросить возмещение за процедуры, такие как экстракорпоральное оплодотворение, усыновление или извлечение яйцеклеток, от своих компаний. Ханна Цагель, изучающая эту тему в Берлинском центре социальных наук, связывает фокус с удержанием сотрудников, увеличением производительности и потенциально более высокой удовлетворенностью сотрудников.

По оценке Фонда США по выгодам сотрудников в 2022 году, примерно 40% американских компаний предлагают такие услуги. Неправительственная организация состоит из более чем 31 000 членов из корпоративного и государственного секторов. Четырнадцать процентов этих компаний вносят вклад в стоимость "социальной заморозки" или сохранения яйцеклеток в качестве меры предосторожности. В 2016 году этот процент составлял всего 2%.

Медицинское страхование покрывает только часть расходов

Вероятно, тенденция поддержки лечения бесплодия распространится и на Германию, считает Рейхерт. "Компаниям приходится находить инновационные решения для решения проблемы дефицита квалифицированной рабочей силы". По запросу некоторые американские компании, такие как Google, Meta, Apple, Microsoft или Salesforce, либо отказались подтвердить, что они предлагают эти выгоды в Германии, либо не смогли предоставить информацию. Консалтинговая фирма McKinsey предлагает поддержку лечения бесплодия, усыновления и суррогатного материнства, а также сохранения яйцеклеток в Германии.

Согласно немецкому регистру ЭКО, с 1997 года через экстракорпоральное оплодотворение родилось более 390 000 детей. Стоимость различных процедур может достигать до 10 000 евро. Немецкие страховые компании не покрывают все эти расходы. Согласно Федеральному министерству семьи, здоровья, пожилые или однополые пары, а также одинокие люди часто несут расходы самостоятельно. Добровольное извлечение и хранение яйцеклеток также не покрываются.

В прошлом году фармацевтический гигант Merck объявил о планах поддержать своих сотрудников лечением бесплодия. С момента своего основания в Германии в 2024 году Merck получил около 200 запросов. Спрос на такую поддержку также исходил от сотрудников. Однако хотя бы один из партнеров должен работать в Merck в течение процесса лечения.

Merck гарантирует сотрудникам конфиденциальность. "Начальник не будет информирован об этом запросе или запросе", - объясняет Катарина Шидериг, глава отдела стратегий разнообразия, равенства и включения в Merck. Merck действует только как "точка выставления счетов", с максимальным бюджетом в тысячах евро. Тема не широко продвигается.

"Наша цель не в том, чтобы продвигать это, а в том, чтобы предоставить широкий спектр поддержки при лечении бесплодия", - подчеркивает Шидериг. Цель состоит в том, чтобы дать женщинам свободу выбора. Социолог Цагель считает важным аспектом то, привязаны ли выгоды к условиям. Действительно ли они дают сотрудникам больше выбора или ожидают, что сотрудники воспользуются этими услугами в обмен?

Цагель подчеркивает, что компании могут поддерживать семьи и другими способами. Они могут предлагать детский уход или более щедрые выплаты по беременности и родам. Они также могут ввести гибкий график работы и упростить удаленную работу. "Важно всегда подчеркивать альтернативы. Не должно быть давления на использование этих услуг".

В скором времени компании, возможно, последуют примеру Merck и начнут предлагать своим сотрудникам в Германии выгоды по лечению бесплодия, признавая необходимость инновационных решений для решения проблемы дефицита квалифицированной рабочей силы. Однако важно отметить, что немецкое медицинское страхование покрывает только часть расходов, связанных с лечением бесплодия, таких как экстракорпоральное оплодотворение, оставляя многих людей нести расходы самостоятельно для процедур, таких как извлечение или хранение яйцеклеток.

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