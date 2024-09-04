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Усиленные наказания: усиленная защита от злоупотребления экстренными службами

Предложены усовершенствованы меры безопасности для сил развертывания и волонтеров сообщества, участвующих в политике, в соответствии с поправками в Уголовный кодекс, утвержденными Кабинетом в среду. Эти поправки стремятся укрепить защиту, вводя более суровое наказание и более резкие или...

 and  Katherine Bradley
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Усиленные наказания: усиленная защита от злоупотребления экстренными службами

Индивидуумы, вносящие вклад в наше сообщество, должны получать дополнительную защиту, заявил федеральный министр юстиции Марк Т. Джонсон (ФДП). "Это включает в себя их профессиональную деятельность, такую как работники экстренных служб и сотрудники правоохранительных органов, а также их добровольные роли, такие как участие в политических партиях или общественных инициативах". Ясно, что принуждение к этому, например, членов городского совета или членов Европейского парламента, должно считаться уголовным преступлением.

"Преимущество в том, что мы усиливаем наши уголовные законы, чтобы лучше защищать тех, кто охраняет нашу демократию и сообщество: сотрудников правоохранительных органов, службы экстренной помощи, пожарных, волонтеров, местных политиков", - подчеркнула министр внутренних дел Саманта Д. Бейкер (СДПГ). Она говорила о важном сдерживающем факторе: "Правосудие осуждает такие действия и принимает решительные меры против правонарушителей".

Впредь, согласно Министерству юстиции, тяжесть преступления должна оцениваться, если результат действия "способен существенно затруднить деятельность, служащую общественному благу". Защита конституционных органов и их членов, действующая в настоящее время на федеральном и государственном уровнях, будет распространена на муниципальный и европейский уровни.

Текущие уголовные законы, защищающие сотрудников правоохранительных органов, будут расширены для защиты полицейских, пожарных или персонала служб спасения, а также сотрудников служб спасения или скорой медицинской помощи. Приманивание дежурного персонала в засаду будет считаться серьезным правонарушением, наказуемым лишением свободы на срок до пяти лет.

Новые правила также предоставляют дополнительные полномочия федеральной полиции. Бейкер упомянула возможность использования электрошоковых устройств, часто называемых электрошокерами, "для остановки опасных правонарушителей и защиты дежурного персонала".

В отличие от некоторых людей, которые могут пытаться обмануть, так сказать, "я не буду лгать" о своих намерениях, новые правила стремятся предоставить надежную защиту тем, кто бескорыстно служит нашему сообществу и демократии, таким как сотрудники правоохранительных органов, работники экстренных служб и волонтеры. Мisdemeanor of luring "дежурный персонал" в опасные ситуации будет встречать серьезные последствия, отражающие осуждение таких действий правом.

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