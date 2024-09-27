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Усиленная инициатива по обеспечению доступного жилья с экологически чистыми характеристиками

 and  John Stellmacher
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Собственники недвижимости и новички на рынке могут получить субсидированный займ в размере 100 000...
Собственники недвижимости и новички на рынке могут получить субсидированный займ в размере 100 000 евро на каждую квартиру, начиная с октября.

Усиленная инициатива по обеспечению доступного жилья с экологически чистыми характеристиками

Строительство доступных и экологически чистых домов: стимул от правительства. Правительство Германии представляет стимул в виде субсидированных кредитов до 100 000 евро на каждую квартиру. Начиная с 1 октября, банк KfW будет выдавать эти субсидии, всего два миллиарда евро выделено на этот финансовый год.

Министр жилищного строительства Клара Гейвиц заявила: "Нам нужны не только больше домов, но и лучшие". Эта программа направлена на стимулирование строительства энергоэффективных и доступных домов без расточительного использования пространства, одновременно поддерживая стабильность строительной отрасли. Однако ведутся дискуссии о точности программы и потенциальном влиянии на снижение затрат.

Финансирование компактных и базовых домов

Начиная с октября, застройщики и первичные владельцы жилья могут получить субсидированные кредиты до 100 000 евро на каждую квартиру при соблюдении определенных условий. Процентная ставка на 35-летний кредит с фиксированной ставкой на 10 лет составляет около 2,0%. Начиная с 1 октября, 10-летний кредит с фиксированной ставкой на 10 лет будет доступен примерно по 1,0%. Однако субсидируются только строительство компактных, базовых домов без роскошных элементов.

Это будет достигнуто путем установления лимита на максимально допустимые затраты на строительство и ограничений по площади. Например, четырехкомнатная квартира будет иметь право на субсидии, если она не превысит 85 квадратных метров. Правительство не устанавливает ограничений на количество человек в квартире, а арендную плату за субсидированные дома не ограничивают.

Один из крупнейших жилищных субсидиальных программ

Кроме того, новая программа требует экологически чистого строительства, оцениваемого по общим выбросам углерода в течение всего жизненного цикла здания tanto в процессе строительства, как и в эксплуатации. Это может быть достигнуто за счет использования определенных строительных материалов, методов отопления, освещения и вентиляции. Бонусная субсидия для очень экологически чистых зданий запланирована на январь.

Министерство жилищного строительства оценивает, что от 100 000 до 150 000 квартир или отдельных домов могут получить эту субсидию, что делает новую программу одной из крупнейших доступных программ жилищных субсидий. Застройщики также могут использовать онлайн-инструмент, чтобы определить, соответствует ли их проект требованиям для получения субсидии.

Эта правительственная инициатива принесет большую пользу строительному сектору, так как она направлена на стимулирование строительства энергоэффективных и доступных домов. Чтобы получить субсидированные кредиты, застройщики должны строить компактные, базовые дома и соблюдать требования к экологически чистому строительству.

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