Управление аэропортов во Франции временно задержало генерального директора Telegram Павла Дурова

Французские правоохранительные органы, в частности, сотрудники антимошеннического отдела, привязанного к таможенному департаменту, задержали его в субботу вечером по прибытии в аэропорт Буже от Азербайджана, как сообщает BFMTV.

В возрасте 39 лет Дурова разыскивали из-за выдачи французского ордера на арест, который был выдан из-за предполагаемой слабой политики модерации Telegram, что позволяло использовать его в деятельности, такой как отмывание денег, торговля наркотиками и распространение незаконного педофилического контента, согласно BFMTV.

BFMTV также отметило, что Дуров редко посещал Францию или Европу после выдачи ордера.

CNN пыталась получить заявление от офиса французского прокурора.

Помните, это быстро развивающаяся ситуация, и последуют обновления.

Отсутствие Дурова во Франции и Европе после выдачи ордера отражает его осторожный подход к континенту, учитывая текущие правовые проблемы, связанные с Telegram в Европе. Несмотря на эти вызовы, Telegram остается популярным в различных частях мира, в том числе в Европе, демонстрируя свой глобальный охват и влияние.

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