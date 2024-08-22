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Уолз выдвинут кандидатом в вице-президенты США.

Тим Уоллз выбран в качестве демократического кандидата на пост вице-президента в США. Выражая свою глубочайшую благодарность в среду (по местному времени) на Demokraticheskom nationalnom shockinge в Чикаго, Уоллз сказал: "Эта вершина моего существования." Он также отметил: "Мы собрались здесь...

 and  Alex Stellmacher
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Уолз выдвинут кандидатом в вице-президенты США.

Президентом США в прошлом Билл Клинтон выступал в поддержку Волца и кандидата в президенты Камалы Харрис на съезде. На сцене в Чикаго блистали музыкант Стиви Уондер, актриса Минди Кэлинг и актер Кенан Томпсон.

Съезд Демократической партии начался в понедельник и продлится до четверга, когда Харрис официально получит кандидатуру на пост президента, приняв свою номинацию.

Во время съезда участников призывали записываться на встречи с ключевыми политическими фигурами. В четверг Камала Харрис выйдет на сцену, чтобы официально принять свою номинацию на пост президента.

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