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<unk>Пожар распространился быстрее, чем машины:<unk> Жители пригородов Афин возвращаются домой и находят дома разрушенными смертельными лесными пожарами

Там, где всего несколько часов назад росли густые ряды деревьев, теперь торчат пни, а дым поднимается от обугленной земли. На одной из дорог в Châtealandri, холмистой деревушке, érték´ Athletics, школа возвращается узнать свой дом обугленный, а простыни - которые были оставлены на линии...

 and  Carmen Simpson
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Пожарные Греции содержат лесной пожар вблизи Афин
Пожарные Греции содержат лесной пожар вблизи Афин

<unk>Пожар распространился быстрее, чем машины:<unk> Жители пригородов Афин возвращаются домой и находят дома разрушенными смертельными лесными пожарами

Рядом, в офисе компании по организации мероприятий, пожарные обнаружили обгоревший труп первой жертвы пожара. Неизвестная женщина, которая погибла, проработала в компании 20 лет и заперлась в туалете, когда огонь охватил деревню. Вокруг разбросаны обгоревшие розы, которые должны были украсить свадьбы и крещения этого лета, организованные компанией.

Самое сильное лесное пожар в Греции на данный момент ослабло, но пожарные все еще борются с последними очагами огня. После того, как пожар начался в выходные, он прокатился через более 156 квадратных миль (400 квадратных километров) лесов в регионе Аттика и вплоть до пригородов Афин. Тысячи жителей были эвакуированы.

"В какой-то момент огонь распространялся быстрее, чем машины", - сказал Василис Ксиполитас, мэр муниципалитета Кифисия на окраине Афин, в интервью CNN. "На горе не было дорог, чтобы остановить грузовики и бороться с самим пожаром".

Хотя лесные пожары стали ежегодным явлением в Греции, ни один из них не приближался так близко к Афинам, городу с населением более 3 миллионов человек. Жители близлежащих деревень были шокированы скоростью распространения огня.

"Мы видели огонь на вершине холма. Мы моргнули, и он уже был прямо перед нами", - сказал мужчина из деревни Пентели, который отказался назвать свое имя, в интервью CNN.

Другая жительница сказала, что не может понять, как огонь, начавшийся более чем в 40 километрах (25 милях) от деревни, так быстро до него добрался. Ее машина, как и многие другие, стоящие вдоль дорог, ведущих из Афин, была сожжена. Резина шин, стекло окон и ткань сидений были сожжены, оставив лишь обгорелый каркас.

Команды спасателей работали всю ночь, пытаясь погасить пожар, который начался в воскресенье днем возле города Варнавас. Более 700 пожарных, почти 200 автомобилей и 35 водосбрасывающих самолетов были направлены на борьбу с пожаром, сообщает греческий общественный вещатель ERT.

Несмотря на усилия пожарных, они были существенно помогли ослаблением ветра во вторник, который в выходные достигал до 40 миль в час (65 км/ч). Уровень опасности пожара был снижен до 4 из 5 во вторник и прогнозируется, что он упадет до 3 в среду для региона Афин, согласно Министерству климатических изменений и гражданской защиты в Греции. Однако ветер должен усилиться снова в четверг.

После того, как ветер и самое худшее в пожаре утихли, жители Халандри вернулись, чтобы осмотреть ущерб. Женщина по имени София, чей дом в основном уцелел, но навесы были сожжены, горевала: "Это была наша земля. Это был наш воздух и наше дыхание. И все это пропало".

Хотя лесные пожары являются обычным явлением в греческие лета, климатологи говорят, что аномально жаркая и сухая погода, связанная с глобальным потеплением, делает пожары более интенсивными и частыми. Греческие власти боролись с десятками пожаров этим летом после того, как пережили самый жаркий июнь и июль в истории.

"В следующем году мы столкнемся со многими подобными инцидентами, и мы должны найти решения в плане эвакуации", - сказал Ксиполитас, мэр.

Семья в Халандри, чей дом сгорел, сказала, что правительство предоставит им экстренное жилье на два ночи, но потом они будут предоставлены сами себе.

Лесное пожар в Греции достигло районов, расположенных так далеко, как Европа, вызвав озабоченность и ущерб по всему континенту. Регион Аттика, часть Европы, пережил одно из самых сильных лесных пожаров в Греции в последнее время.

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