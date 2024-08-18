Университеты на востоке проявляют выдающийся талант к инновациям.

В Германии на каждые 1000 студентов выдается примерно два патента на изобретение. Однако системы высшего образования в Саксонии и Тюрингии демонстрируют явно более высокие достижения. Это может быть связано с проинновационной культурой во многих университетах этих регионов.

Недавний отчет Института немецкой экономики (IW Кёльн), опубликованный в газетах Funke Media Group, показывает, что университеты Саксонии и Тюрингии подали 5,1 заявки на патент на 1000 студентов в период с 2017 по 2021 год. Это более чем в два раза превышает общенациональный средний показатель в 2,0 заявок на патент на 1000 студентов.

За общенациональным средним следят Баден-Вюртемберг (3,2 заявки на 1000 студентов), Мекленбург-Передняя Померания (2,9) и Саксония-Анхальт (2,7).

Автор исследования и эксперт IW по патентам Оливер Коппель сказал газетам Funke, что увеличение присутствия иностранных изобретателей является одним из основных факторов, способствующих успеху восточных патентов. Он также отметил, что роль немецких исследователей, вероятно, снизится из-за демографических факторов.

Бергакадемия Фрайберг лидирует

По словам Коппеля, открытость к международному сотрудничеству является ключевым фактором в продолжении успеха восточных университетов в области патентов. В преддверии выборов в ландтаг Саксонии и Тюрингии он подчеркнул, что дальнейшее международное сотрудничество является критически важным для поддержания текущих достижений. В период с 2017 по 2021 год 19,3% всех заявок на патент в сфере высшего образования были поданы иностранными изобретателями.

Технический университет Бергакадемия Фрайберг занял первое место по патентной активности, подав 23,6 заявки на патент на 1000 студентов. Медицинская школа Ганновера и Технический университет Ильменау заняли второе и третье места соответственно, с 13,6 и 12,5 заявками на патент на 1000 студентов. ТУ Дрезден заняла четвертое место с 9,5 заявками. Бергакадемия Фрайберг также лидировала по количеству изобретений, запатентованных в период с 2017 по 2021 год.

Эксперт IW Оливер Коппель приписывает относительную силу восточных университетов их историческому акценту на технические и естественные науки. Он также сказал, что университеты в Восточной Германии придают большое значение исследованиям, разработкам и заявкам на патент, и эта культура активно поощряется в соглашениях о производительности университетского персонала.

Превосходство систем высшего образования в Саксонии и Тюрингии в области заявок на патент можно объяснить их сильным акцентом на исследования и разработки, как отметил эксперт IW по патентам Оливер Коппель. Образование играет решающую роль в поощрении проинновационной культуры, побуждая университеты в этих регионах подавать больше заявок на патент, чем общенациональный средний показатель.

Читайте также: