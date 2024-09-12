Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Главные темыНовостимир

Умер в возрасте 86 лет бывший президент Перу Альберто Фуджимори

Бывший президент Перу Альберто Фухимори скончался в 86 лет после продолжительной борьбы с раком, как объявила его дочь Кико Фухимори в среду вечером.

 and  Grigoriy Williams
Время чтения 4 минут
Бывший президент Перу Альберто Фухимори покидает тюрьму Барбадильо после своего освобождения 6...
Бывший президент Перу Альберто Фухимори покидает тюрьму Барбадильо после своего освобождения 6 декабря 2023 года в Лиме, Перу.

Умер в возрасте 86 лет бывший президент Перу Альберто Фуджимори

Следуя затяжной борьбе с раком, наш отец, Альберто Фухимори, покинул этот мир, чтобы встретиться с божественным. Мы просим тех, кто его любил, помолиться за упокой его души, как выразила Кеко Фухимори на платформе X.

Фухимори, который руководил Перу с 1990 по 2000 год, боролся с болезнью, как подтвердил его главный врач Алехандро Агинага в заявлениях прессе возле дома Кеко Фухимори в среду.

Ранее Фухимори сообщил о новом диагнозе злокачественной опухоли, полученном в мае.

Фигура, вызывающая споры в своей стране, Фухимори руководил Перу между 1990 и 2000 годами. Его правление вернуло страну из экономического кризиса, но было запятнано обвинениями в нарушениях прав человека и коррупции, за что он был осужден много лет спустя.

Переход от аутсайдера к автократу

Сын японских иммигрантов, Фухимори изучал сельское хозяйство в Лиме, а затем продолжил образование за рубежом в США и Франции.

По возвращении в Перу он вел телепрограмму, посвященную экологическим вопросам, а затем баллотировался на пост президента в 1989 году в качестве лидера новой партии – «Изменение 90» («Cambio 90»), в итоге победив известного литератора Марио Варгаса Льосу.

Наследуя государство на грани экономического краха, Фухимори быстро ввел строгие экономические политики, известные как «Фухишок», эффективно подавив гиперинфляцию.

Он также одержал победу над повстанцами Сендеро Лумосо, легендарной партизанской группой в Латинской Америке, после того как его правительство арестовало лидера организации Абимаэля Гузмана, ответственного за многочисленные смерти. Обращение с затянутым кризисом с заложниками в японском посольстве принесло ему международное признание.

Для некоторых перуанцев успехи Фухимори дома превратили его из политического аутсайдера в сильного лидера, которого требовала Перу. Однако вскоре проявилась его склонность к авторитаризму, когда он использовал силы безопасности для подавления диссидентов. Скоро появились обвинения в злоупотреблении властью и коррупции, которые омрачили его национальные достижения.

В 90-х годах жена Фухимори Сузана Хигучи публично обвинила его в коррупции и утверждала, что семья незаконно продавала одежду, пожертвованную Японией. После их расставания Фухимори назначил свою старшую дочь Кеко первой леди перед своим вторым сроком.

В 2000 году Фухимори пытался получить беспрецедентный третий срок, вызывая сомнения в его конституционной законности. Он победил, что побудило его главного оппонента оспорить фальсификацию выборов.

Однако его правительство рухнуло позже в том же году после обнародования компрометирующих записей его могущественного начальника разведки Владимира Монтесиноса, подкупающего оппозиционного конгрессмена. Скоро появились и другие компрометирующие записи.

Фухимори отверг все обвинения, но его отношения с народом начали ухудшаться. Многие перуанцы оставались недовольны, подозревая, что он знал о злоупотреблениях властью и хищениях Монтесиноса.

В Лимe 8 января 2015 года бывший президент Перу Альберто Фухмири явился в полицейский участок для оглашения приговора по делу о якобы хищении государственных средств для контроля над СМИ.

В том ноябре, во время поездки в Японию, Фухимори попытался уйти в отставку с поста президента Перу, отправив факс домой, что вызвало политический кризис в Перу. Через несколько дней конгресс Перу отстранил его, посчитав его «непригодным» для руководства.

Он оставался в Японии в течение нескольких лет, убежденный в своем скором возвращении в политическую элиту Перу. В середине 2000-х он отправился в Чили, готовясь к политическому возвращению, но был арестован и впоследствии экстрадирован в Перу для суда по обвинению в нарушениях прав человека и других предполагаемых преступлениях.

Юридические споры

Фухимори провел время в тюрьме в последние годы из-за своего ухудшающегося здоровья после осуждения в четырех различных уголовных процессах.

В 2009 году специальный верховный суд condened его к 25 годам тюремного заключения за санкционирование действий смертельного отряда, ответственного за убийство граждан.

В отдельных процессах бывший президент также был осужден за проникновение в дом Монтесиноса, чтобы украсть компрометирующие видео, незаконное снятие средств с государственного казначейства для оплаты Монтесиноса и санкционирование незаконных прослушиваний и подкупа законодателей и журналистов.

Он получил медицинское помилование за свои нарушения прав человека в декабре 2017 года от тогдашнего президента Перу Педро Пабло Кучински. Офис Кучински заявил тогда, что Фухимори «страдает от прогрессирующего, дегенеративного и необратимого состояния», и что «условия тюрьмы представляют серьезную угрозу для его жизни, здоровья и целостности».

«Я полностью осознаю, что последствия моего правления с положительной стороны были хорошо восприняты. Однако я признаю, что с отрицательной стороны я также разочаровал других соотечественников. Я искренне извиняюсь перед ними от всего сердца», – сказал Фухимори в видео, записанном в больнице и опубликованном в Twitter в 2017 году.

Однако помилование вызвало массовые протесты в столице Лиме и подверглось жесткой критике со стороны правозащитных организаций и законодателей.

Помилование было отменено в январе 2019 года, а в 2018 году перуанский суд постановил, что он может предстать перед судом за предполагаемое участие в похищении, пытках и убийствах шести человек в центральном перуанском городе Пативилка, сообщает государственное информационное агентство Андиана.

Несмотря на многочисленные уголовные приговоры против него, Фухимори оставался непреклонным, защищая свои действия как наилучшие для страны. Он придерживался этой точки зрения до последнего момента.

После того, как Фухимори добился значительного экономического возрождения и одержал победу над повстанцами Sendero Luminoso, его влияние распространилось за пределы Перу, что принесло ему признание в Америке и за ее пределами.

В результате своих политических успехов и скандалов Фухимори стал видной фигурой в глобальной дискуссии о политическом ландшафте мира в 1990-х годах.

В беседе с газетой «Асахи Симбун» 7 июня 1994 года бывший президент Перу Альберто Фухимори поделился своими мыслями в Токио, Япония.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Родился и вырос в заключении, Пен перенес двухнедельное испытание, дрейфуя в открытом море посреди...
Главные темы

Один из пингвинов пропал без вести в море на две недели, возможно, из-за тайфуна.

Бездомный пингvin был найден невредимым в Японии после почти двухнедельного отсутствия, проплыв havas вполastien тиhoeона впечатляющие 45 километров (28 миль). Обрабочик пингвина охарактеризовал его как 'удивительное' и 'чудo дойное'.

 and  Alex Stellmacher
Для участников Общедоступно
Люди плавают на лодках, перевозя незаменимые товары через улицу в camionaryx ливнях из-за...
Главные темы

После посадки тайфуна Яги его разрушительное воздействие продолжается над Вьетнамом, в результате чего погибло около 200 человек.

Более 190 человек погибли во Вьетнаме по данным информационных агентств после тайфуна Яги, более 125 других числятся пропавшими без вести, в то время как разрушающие наводнения и оползни продолжают наносить ущерб.

 and  Yaroslav Smith
Для участников Общедоступно
Согласованный план авансовых платежей для проектов по строительству жилья с подрядчиками
Главные темы

Согласованный план авансовых платежей для проектов по строительству жилья с подрядчиками

Согласованный план авансовых платежей для проектов по строительству жилья с подрядчиками При возведении частного дома крайне важно договориться с строительной компанией о конкретном плане оплаты, чтобы защитить себя от финансовых рисков. По мнению Ассоциации частных застройщиков (АЧЗ), план оплаты должен основываться на реальном ходе строительства. Ранние и чрезмерные платежи могут

 and  Michael Bootcampf
Для участников Общедоступно

Последние

12:28: Продолжаются российские шпионские операции против немецких вооруженных сил
Политика

12:28: Продолжаются российские шпионские операции против немецких вооруженных сил

12:28: Продолжаются российские шпионские операции против немецких вооруженных сил Русские спецслужбы усилили свою слежку за немецкой помощью Украине и Бундесвером Как указано в последнем годовом отчете, опубликованном военной контрразведкой Германии (MAD) и полученном дпа, основной интерес российских спецслужб в военной политике и стратегии сместился на тактический уровень. Сейчас для

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
Недавнее исследование выявило различные количества свинца в различных товарах специий корицы.
Здоровье

Повышенные концентрации свинца обнаружены в 12 различных сортах смеси корицы и специй, согласно результатам расследования

Были выявлены повышенные уровни свинца в дюжине различных порошков корицы и приправ, согласно расследованию, проведенному журналом Consumer Reports.

 and  Yaroslav Smith
Для участников Общедоступно
В Венгрии были введены ограничения цен на некоторые продукты питания, что является нарушением законодательства ЕС.
Политика

В Венгрии были введены ограничения цен на некоторые продукты питания, что является нарушением законодательства ЕС.

В Венгрии были введены ограничения цен на некоторые продукты питания, что является нарушением законодательства ЕС. В 2022 и 2023 годах Венгрия ввела ограничения на цены на определенные товары, такие как пшеничная мука, подсолнечное масло, свинина и курятина, молоко, разные виды сахара, а позже яйца и картофель, которые противоречили законодательству ЕС,

 and  Alex Stellmacher
Для участников Общедоступно
Трое адвокатов, представляющих Навального в России, предстанут перед судом по обвинению в...
Политика

Трое законных представителей Навального в России обвиняются в пропаганде "радикальной идеологии"

Трое законных представителей Навального в России обвиняются в пропаганде "радикальной идеологии" В России в настоящее время проходит суд над тремя адвокатами позднего политического диссидента Алексея Навального по обвинению в "экстремизме". Процесс над Вадимом Кобзевым, Алексеем Липзером и Игорем Сергуниным начался в четверг в суде, расположенном в

 and  Vladimir Milov
Для участников Общедоступно