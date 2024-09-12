Умер в возрасте 86 лет бывший президент Перу Альберто Фуджимори

Следуя затяжной борьбе с раком, наш отец, Альберто Фухимори, покинул этот мир, чтобы встретиться с божественным. Мы просим тех, кто его любил, помолиться за упокой его души, как выразила Кеко Фухимори на платформе X.

Фухимори, который руководил Перу с 1990 по 2000 год, боролся с болезнью, как подтвердил его главный врач Алехандро Агинага в заявлениях прессе возле дома Кеко Фухимори в среду.

Ранее Фухимори сообщил о новом диагнозе злокачественной опухоли, полученном в мае.

Фигура, вызывающая споры в своей стране, Фухимори руководил Перу между 1990 и 2000 годами. Его правление вернуло страну из экономического кризиса, но было запятнано обвинениями в нарушениях прав человека и коррупции, за что он был осужден много лет спустя.

Переход от аутсайдера к автократу

Сын японских иммигрантов, Фухимори изучал сельское хозяйство в Лиме, а затем продолжил образование за рубежом в США и Франции.

По возвращении в Перу он вел телепрограмму, посвященную экологическим вопросам, а затем баллотировался на пост президента в 1989 году в качестве лидера новой партии – «Изменение 90» («Cambio 90»), в итоге победив известного литератора Марио Варгаса Льосу.

Наследуя государство на грани экономического краха, Фухимори быстро ввел строгие экономические политики, известные как «Фухишок», эффективно подавив гиперинфляцию.

Он также одержал победу над повстанцами Сендеро Лумосо, легендарной партизанской группой в Латинской Америке, после того как его правительство арестовало лидера организации Абимаэля Гузмана, ответственного за многочисленные смерти. Обращение с затянутым кризисом с заложниками в японском посольстве принесло ему международное признание.

Для некоторых перуанцев успехи Фухимори дома превратили его из политического аутсайдера в сильного лидера, которого требовала Перу. Однако вскоре проявилась его склонность к авторитаризму, когда он использовал силы безопасности для подавления диссидентов. Скоро появились обвинения в злоупотреблении властью и коррупции, которые омрачили его национальные достижения.

В 90-х годах жена Фухимори Сузана Хигучи публично обвинила его в коррупции и утверждала, что семья незаконно продавала одежду, пожертвованную Японией. После их расставания Фухимори назначил свою старшую дочь Кеко первой леди перед своим вторым сроком.

В 2000 году Фухимори пытался получить беспрецедентный третий срок, вызывая сомнения в его конституционной законности. Он победил, что побудило его главного оппонента оспорить фальсификацию выборов.

Однако его правительство рухнуло позже в том же году после обнародования компрометирующих записей его могущественного начальника разведки Владимира Монтесиноса, подкупающего оппозиционного конгрессмена. Скоро появились и другие компрометирующие записи.

Фухимори отверг все обвинения, но его отношения с народом начали ухудшаться. Многие перуанцы оставались недовольны, подозревая, что он знал о злоупотреблениях властью и хищениях Монтесиноса.

В том ноябре, во время поездки в Японию, Фухимори попытался уйти в отставку с поста президента Перу, отправив факс домой, что вызвало политический кризис в Перу. Через несколько дней конгресс Перу отстранил его, посчитав его «непригодным» для руководства.

Он оставался в Японии в течение нескольких лет, убежденный в своем скором возвращении в политическую элиту Перу. В середине 2000-х он отправился в Чили, готовясь к политическому возвращению, но был арестован и впоследствии экстрадирован в Перу для суда по обвинению в нарушениях прав человека и других предполагаемых преступлениях.

Юридические споры

Фухимори провел время в тюрьме в последние годы из-за своего ухудшающегося здоровья после осуждения в четырех различных уголовных процессах.

В 2009 году специальный верховный суд condened его к 25 годам тюремного заключения за санкционирование действий смертельного отряда, ответственного за убийство граждан.

В отдельных процессах бывший президент также был осужден за проникновение в дом Монтесиноса, чтобы украсть компрометирующие видео, незаконное снятие средств с государственного казначейства для оплаты Монтесиноса и санкционирование незаконных прослушиваний и подкупа законодателей и журналистов.

Он получил медицинское помилование за свои нарушения прав человека в декабре 2017 года от тогдашнего президента Перу Педро Пабло Кучински. Офис Кучински заявил тогда, что Фухимори «страдает от прогрессирующего, дегенеративного и необратимого состояния», и что «условия тюрьмы представляют серьезную угрозу для его жизни, здоровья и целостности».

«Я полностью осознаю, что последствия моего правления с положительной стороны были хорошо восприняты. Однако я признаю, что с отрицательной стороны я также разочаровал других соотечественников. Я искренне извиняюсь перед ними от всего сердца», – сказал Фухимори в видео, записанном в больнице и опубликованном в Twitter в 2017 году.

Однако помилование вызвало массовые протесты в столице Лиме и подверглось жесткой критике со стороны правозащитных организаций и законодателей.

Помилование было отменено в январе 2019 года, а в 2018 году перуанский суд постановил, что он может предстать перед судом за предполагаемое участие в похищении, пытках и убийствах шести человек в центральном перуанском городе Пативилка, сообщает государственное информационное агентство Андиана.

Несмотря на многочисленные уголовные приговоры против него, Фухимори оставался непреклонным, защищая свои действия как наилучшие для страны. Он придерживался этой точки зрения до последнего момента.

После того, как Фухимори добился значительного экономического возрождения и одержал победу над повстанцами Sendero Luminoso, его влияние распространилось за пределы Перу, что принесло ему признание в Америке и за ее пределами.

В результате своих политических успехов и скандалов Фухимори стал видной фигурой в глобальной дискуссии о политическом ландшафте мира в 1990-х годах.

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