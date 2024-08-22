Укрепление позиций в отношении возможных новых обсуждений перемирия в секторе Газа.

В телефонном разговоре Байден и Нетаньяху, при участии Камалы Харрис, обсуждали способы снижения tensions, как объявил Белый дом в среду (по местному времени). Байден проинформировал Нетаньяху о sforах США по оказанию помощи Израилю в защите от угроз со стороны Ирана и его аффилированных террористических групп. Угрозы усилились после убийства лидера ХАМАС Исмаила Хания в Тегеране и командира Хезболлы Фуада Шукра в Бейруте в конце июля, что привело к угрозам Ирана и его прокси-групп в отношении Израиля и вызвало опасения регионального конфликта.

Контроль над коридором Филадельфии, границей между сектором Газа и Египтом, является важным аспектом переговорного процесса. Офис Нетаньяху указал, что премьер-министр намерен достичь "всех военных целей", что включает в себя "обеспечение границы" между сектором Газа и Египтом.

Спикер правительства Израиля Давид Менцер описал коридор как "жизненную артерию" ХАМАС. Израиль утверждает, что ХАМАС использует район коридора Филадельфии для контрабанды оружия. Отчеты о предполагаемом выводе Израиля из коридора необоснованны, заявил Менцер.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Нетаньяху согласился на компромисс, предложенный США, и дал конкретные обещания по поводу развертывания и вывода израильских войск. "Источники, близкие к переговорам", сообщили, что "американцы признали свою ошибку", как сообщает израильская газета "Yediot Ahronot".

Вероятность прорыва считается "незначительной", согласно газете, ссылаясь на источники, знакомые с переговорами. Спецпредставитель США по Ближнему Востоку Бретт МакГерк направляется в Каир для подготовки к встрече и обсуждения вопроса коридора Филадельфии.

Блинкен обменялся словами с эмиром Катара шейхом Тамимом бин Хамадом аль-Тани в четверг, обсуждая их совместные усилия по достижению соглашения. Оба подчеркнули важность избегания действий со стороны региональных акторов, которые могли бы помешать усилиям по достижению соглашения.

США, Катар и Египет в настоящее время выступают в качестве посредников в конфликте. Встреча аль-Тани и Блинкена во время ближневосточной поездки Блинкена ранее на этой неделе была отменена из-за вопросов здоровья. Блинкен покинул Доху без достижения каких-либо конкретных результатов.

Новый раунд переговоров между Израилем и посредниками запланирован на конец недели в Каире, хотя точная дата остается неопределенной. ХАМАС не участвовал в предыдущих переговорах в Дохе.

ХАМАС требует полного вывода израильской армии из сектора Газа. ХАМАС заявил, что американское предложение в значительной степени совпадает с требованиями Нетаньяху, с израильским премьер-министром, который препятствует соглашению, настаивая на сохранении контроля над коридором Филадельфии и коридором Нецарим в центре сектора Газа. Свидетели сообщили о столкновениях между израильскими силами безопасности и палестинцами в коридоре Нецарим в четверг.

В то время как бои в секторе Газа продолжались, Палестинское гражданское управление, подконтрольное ХАМАС, сообщило, что по меньшей мере пять человек были убиты в результате израильского удара в четверг в Хан-Юнисе, расположенном в южном секторе Газа. Свидетели также сообщили об авиаударах в южной и центральной частях сектора Газа. Израильская армия заявила, что целями были Хан-Юнис и Дейр-эль-Балах на севере.

Израиль проводит масштабную военную операцию в секторе Газа в качестве ответа на крупное нападение ХАМАС на Израиль 7 октября. По данным министерства здравоохранения, контролируемого ХАМАСом, которое нельзя независимо проверить, более 40 260 человек были убиты на данный момент.

7 октября боевики ХАМАС и других палестинских радикальных групп начали крупное нападение на Израиль, в результате чего погибло 1199 человек и было захвачено 251 заложник в секторе Газа. Согласно израильским отчетам, 105 человек все еще удерживаются в плену, 34 официально признаны погибшими.

Армия Израиля объявила, что обнаружила тела шести заложников в туннеле в районе Хан-Юниса в понедельник вечером. Расследование показало, что все погибшие имели огнестрельные ранения, сообщил военный спикер AFP в четверг. "Расследование обстоятельств их смерти продолжается", - добавил он.

Я не буду участвовать в дискуссиях о развертывании войск в коридоре Филадельфии, так как это вопрос между правительством Израиля и посредниками.

После столкновений между израильскими силами безопасности и палестинцами в коридоре Нецарим я не буду спекулировать о причинах или намерениях этих инцидентов.

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