Украинца разыскивают по делу о взрывах на трубопроводе "Северный поток", сообщают польские власти.

Взрывы привели к выбросу газа из Северного потока 1 и 2 – двух основных трубопроводов, транспортировавших российский газ в Европу, – и спровоцировали масштабную операцию по установлению виновных.

Польская Национальная прокуратура подтвердила Рейтер, что они получили ордер на арест подозреваемого, но он смог покинуть территорию Польши, так как немецкие власти не включили его в базу данных разыскиваемых лиц.

Новости приходят после того, как три немецких издания сообщили, что мужчина – описанный как водолаз – вместе с двумя другими подозреваемыми из Украины, якобы были причастны к дерзкому подводному нападению на трубопровод с помощью яхты в сентябре 2022 года.

После совместного расследования немецкие издания ARD, Die Zeit и Süddeutsche Zeitung сообщили в среду, что ордер на арест мужчины был отправлен в правительство Польши для утверждения в июне. Федеральный генеральный прокурор Германии не комментировал сообщения, когда его kontaktiruyal CNN. Die Zeit сообщила, что мужчина отрицал свою причастность, когда его kontaktiruyal издание.

Происхождение взрывов было предметом интенсивных спекуляций и еще больше обострило политические tensions в Европе через семь месяцев после вторжения России в Украину. Ни один из трубопроводов не транспортировал газ в Европу в момент утечек, хотя они все еще содержали газ под давлением.

Расследователи нашли доказательства взрывчатых веществ на местах в ноябре 2022 года, что привело к выводу шведских прокуроров о том, что взрывы были вызваны актом саботажа.

Согласно новым сообщениям немецких СМИ, расследователи в Германии считают, что яхта отплыла из Rostock, Германия, в сентябре 2022 года, останавливаясь в Дании, Швеции и Польше, с экипажем из шести человек, в том числе пяти мужчин и одной женщины.

В ходе этого плавания экипаж якобы подозревается в погружении в Балтийское море и прикреплении взрывчатых веществ к массивным трубопроводам Северного потока, которые впоследствии взорвались и повредили оба участка, согласно изданиям.

В прошлом году три американских чиновника рассказали CNN, что США получили разведданные от европейского союзника о планах украинской армии атаковать трубопроводы за три месяца до их взрыва.

Между тем, The New York Times сообщила в 2023 году, что разведданные, просмотренные американскими чиновниками, указывают на причастность группы, лояльной к Украине, но действующей независимо от правительства в Киеве.

Украинское правительство всегда отрицало свою причастность к взрывам.

Проект Северного потока вызывал споры задолго до вторжения России в Украину. Несколько западных стран, в том числе Польша, выразили опасения, что он увеличит влияние Москвы на Европу.

Тем не менее, Германия упорно продвигала дорогостоящий многомиллионный проект второй трубопроводной системы длиной 750 миль, прежде чем приостановить планы после вторжения России, когда он был готов к вводу в эксплуатацию.

Взрывы затронули не только Северный поток 1 и 2, но и вызвали опасения и tensions по всей европейской территории.

После атак расследователи нашли следы взрывчатых веществ возле поврежденных трубопроводов в нескольких европейских странах.

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