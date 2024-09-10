Украинские вооруженные силы, перегруженные и не имеющие достаточного количества людей, борются с ослабленным моральным настроением и увеличением числа отсутствующих.

В качестве командира батальона, Дима руководил около 800 солдатами, которые участвовали в одних из самых интенсивных и жестоких битв во время войны – в том числе недавно в районе стратегически важного восточного города Покровска, который сейчас находится на грани падения под контроль России.

Однако, с большинством его войск либо убитыми, либо тяжело ранеными, Дима решил, что с него хватит. Он покинул свой пост и присоединился к армии снова, на этот раз работая в офисе в Киеве.

Вне этого офиса Дима курил сигареты и пил сладкий кофе, рассказывая CNN, что больше не мог вынести вид своих мужчин, умирающих вокруг.

Более двух с половиной лет упорного наступления России привели к разрушениям во многих украинских подразделениях. Подкрепления редки, оставляя некоторых солдат усталыми и разочарованными. Ситуация особенно тяжелая среди пехотных подразделений возле Покровска и других точек на восточном фронте, где Украина борется, чтобы остановить неумолимое продвижение России.

CNN поговорила с шестью командирами и офицерами, которые либо сейчас сражаются, либо недавно руководили подразделениями в этом районе. Все шестеро подтвердили, что дезертирство и неповиновение становятся все более распространенными проблемами, особенно среди новобранцев.

Четверо из шести попросили анонимности из-за чувствительности темы и того факта, что они не были уполномочены общаться со СМИ.

Один командир подразделения, сейчас находящийся в Покровске, рассказал CNN: "Не все мобилизованные солдаты остаются на своих позициях, но большинство уходят. Когда приходят новые ребята, они видят, как трудно это. Они видят много вражеских дронов, артиллерии и минометов." Он также попросил остаться неузнанным.

"Они идут на позиции один раз, и если выживают, то больше не возвращаются. Или они покидают свои позиции, отказываются идти в бой или пытаются найти способ покинуть армию", - добавил он.

В отличие от добровольцев из ранних дней войны, многие из новых рекрутов не имели выбора в участии в конфликте. Они были призваны после вступления в силу нового закона о мобилизации Украины весной и не могут уйти законным путем, пока не будет введено демобилизация, или получить специальное разрешение.

Однако проблемы с дисциплиной были и раньше. Украина столкнулась с особой сложностью зимой и весной прошлого года. Задержки с поставками американской военной помощи в страну привели к критическому дефициту боеприпасов, что повлияло на моральный дух.

Несколько солдат рассказали CNN в то время, что часто оказывались в выгодных позициях, с ясным видом на приближающегося врага и без боеприпасов для стрельбы. Некоторые чувствовали себя виноватыми за то, что не обеспечили достаточно прикрытия для своих пехотных подразделений.

"Дни длинные, они живут в землянке, и если они не могут стрелять, у русских преимущество, они слышат, как они приближаются, и знают, что если бы они стреляли, этого бы не happened", - сказал Андрей Горетский, офицер украинского военного подразделения, сейчас сражающегося в Часив Яр, еще одной горячей точке на восточном фронте.

Сергей Чехоцкий, офицер 59-й отдельной моторизованной пехотной бригады, рассказал CNN, что подразделение ротирует солдат каждые три-четыре дня, чтобы предотвратить выгорание. Но увеличение использования дронов делает это опасным, заставляя солдат оставаться на месте дольше. "Рекорд - 20 дней", - сказал он.

По мере ухудшения ситуации на поле боя все больше солдат стали сдаваться. Только за первые четыре месяца 2024 года прокуроры инициировали уголовные дела против почти 19 000 солдат, которые либо дезертировали, либо покинули свои посты, согласно украинскому парламенту. Более миллиона украинцев служат в оборонных и силовых структурах страны, хотя это число включает всех, в том числе тех, кто работает в офисах далеко от передовых линий.

Высокий уровень дисциплинарных проблем, скорее всего, неполный. Несколько командиров рассказали CNN, что многие офицеры не сообщают о дезертирстве или несанкционированных отсутствиях, надеясь вместо этого уговорить солдат вернуться без наказания.

Этот подход стал таким распространенным, что Украина изменила закон, чтобы декриминализовать дезертирство и неявку, если они случаются впервые.

Горецкий сказал CNN, что это имело смысл. "Угрозы только ухудшат ситуацию. Умный командир будет откладывать или даже избегать угроз".

Покровск стал центром борьбы за восток Украины. Российские войска движутся к городу уже несколько месяцев, но их продвижение ускорилось в последние недели по мере ослабления украинской обороны.

‘Все кажется одинаковым’

Президент России Владимир Путин четко обозначил свою цель - взять под контроль всю Donetsk и Luhansk области Украины, и захват Покровска, важного военного и логистического центра, станет значительным шагом на этом пути.

Он расположен на ключевой дороге, связывающей его с другими военными городами в регионе, и железной дороге, соединяющей его с Днепром. Последний крупный коксовый угольный рудник под украинским контролем также находится всего западнее города, поставляя кокс для производства стали - жизненно важного военного ресурса.

Украинские солдаты в этом районе рисуют мрачную картину ситуации. Силы Киева находятся в меньшинстве и хуже вооружены, с некоторыми командирами, оценивающими, что на каждого украинца приходится 10 российских солдат.

Но они также, похоже, сталкиваются со своими собственными проблемами.

Командир батальона в северном Donetsk заявил, что его фланг недавно был уязвим для российских атак после того, как поблизости солдаты покинули свои позиции, не сообщив ему об этом.

Множество украинских подразделений, отправленных на восточные поля сражений, привели к трудностям в коммуникации, как сообщают несколько низших по званию солдат из Покровска.

Один солдат упомянул, что украинские средства радиоэлектронной борьбы могут время от времени нарушать важную связь и запуски дронов из-за недопонимания между различными бригадами.

Саперы поговорили с CNN возле границы между Украиной и российским Курским районом, где они недавно были переброшены после своего развертывания к югу от Покровска.

Украина неожиданно вторглась в Курск прошлым месяцем, застигнув Москву врасплох и продвинувшись почти на 30 километров (19 миль) на территорию России.

Украинские официальные лица, в том числе президент Владимир Зеленский, заявили, что одной из целей этой операции было предотвращение дальнейших атак на север Украины и демонстрация того, что с адекватной поддержкой украинская армия может контратаковать и в конечном итоге выиграть войну.

Операция также оказала значительный моральный стимул усталой нации, которая большую часть предыдущего года находилась в обороне и испытывала постоянные атаки, отключения электроэнергии и разрушительные потери.

Однако саперы скептически относились к стратегии. Только что завершив миссию за границей, они отдыхали возле закрытого ресторана возле границы, ожидая свою поездку.

Куря и пытаясь оставаться бодрым, они задавались вопросом, почему их отправили в Курск, когда восточный фронт был хаотичным.

"Странно входить в Россию, поскольку наша задача состояла в том, чтобы защищать нашу землю и страну, и теперь мы сражаемся на территории врага", - заметил один из них. CNN не раскрыла их identities, так как они не были уполномочены общаться с прессой и из-за чувствительности их комментариев.

Эти четверо мужчин сражались более двух с половиной лет, и их работа была трудной. В качестве саперов они проводили длительные периоды на передовой, расчищая минные поля, устанавливая оборону и выполняя контролируемые взрывы. Они могли оказаться под атакой даже перед первой линией пехоты, неся около 40 килограммов (88 фунтов) оборудования и четыре противотанковые мины, каждая весом около 10 килограммов (22 фунта).

Говоря с CNN, они выглядели полностью изможденными. У них не было отдыха между миссией в Покровске и операцией в Курске.

"Все зависит от каждого командира. Некоторые подразделения получают ротации и время отдыха, в то время как другие постоянно сражаются, и система далеко не справедлива", - признался один солдат. Когда их спросили, дали ли им продвижения в Курске тот же стимул, что и всей нации, они оставались колеблющимися.

"После трех лет войны все кажется одинаковым", - сказал один из мужчин CNN.

"Плохая стратегия"

В четверг главнокомандующий Украины Алексей Сырский признал, что низкая мораль по-прежнему является проблемой и заявил, что повышение ее является "очень важной задачей" его роли.

Он сказал, что операция в Курске значительно улучшила tanto военную, как и национальную мораль.

Он регулярно посещал передовую, чтобы общаться с солдатами и облегчать их страдания, сказал он.

"Понимание не имеет значения, с кем я говорю, будь то рядовой солдат, например, стрелковый, или командир бригады или батальона... Я знаю обо всех проблемах, с которыми сталкиваются наши солдаты, матросы и офицеры. Передовая - это моя жизнь", - заявил он.

Горецкий - офицер, обученный оказывать моральную и психологическую поддержку войскам, был частью стратегии по повышению морального духа.

Во время своего недавнего отпуска в Киеве Горецкий сказал CNN, что хотя его роль существовала уже давно, она в основном состояла из бумажной работы. Теперь он проводил гораздо больше времени со своей частью, чтобы убедиться, что они не выгорают. Однако его помощь не всегда была оценена, сказал он.

"Они видят во мне психотерапевта, который заставит их проходить тысячи тестов, а затем скажет, что они больны, поэтому я пытаюсь преодолеть барьеры", - сказал он, добавив, что простые отвлечения могут предотвратить упадок.

В монотонности войны любой отход от рутины мог быть полезен, заявил Горецкий. Это могло быть настоящее душ, стрижка или купание в озере. "Это такая мелочь, но она дает им кратковременный перерыв от рутины на полдня, делает их счастливее, и они могут вернуться на свои посты немного более расслабленными", - сказал Горецкий.

Даже опытные офицеры сталкивались с нынешними условиями на востоке.

Некоторые, например Дима, искали облегчения на поле битвы. Он сказал, что его решение покинуть поле битвы было в основном связано с разногласиями с его новым командиром.

Это становилось все более распространенным, сообщили несколько офицеров CNN.

Батальон Дмитрия распадался, и он в основном связывал это с нежеланием правительства набирать больше людей.

Батальон понес значительные потери в прошлом году, сражаясь на нескольких фронтах, прежде чем быть отправленным в Покровск без отдыха. Дима наблюдал, как так много его людей погибли и были ранены, что он стал равнодушным.

Тем не менее, он сказал CNN, что планирует вернуться на передовую, но сначала внесет одно изменение.

"Теперь я принял решение перестать привязываться к людям. Это отвратительная стратегия, но это самый умный выбор", - сказал он.

В условиях непрекращающихся атак России ситуация среди пехотных подразделений возле Покровска и других точек вдоль восточного фронта особенно тяжелая. Дезертирство и неповиновение становятся все более распространенными проблемами, особенно среди новобранцев, призванных после вступления в силу нового закона о мобилизации Украины.

Высокий уровень дисциплинарных проблем, скорее всего, неполный, так как многие командиры выбирают не сообщать о дезертирстве или несанкционированных отсутствиях, чтобы убедить солдат вернуться без наказания.

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