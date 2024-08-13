Украинский российский гамбит вновь пробивает покрывало непобедимости Путина

Два месяца назад, когда российские войска хлынули в Харьковскую область, Киев с тревогой смотрел на свои границы, опасаясь, где еще Россия может найти уязвимости. Однако вместо этого Украина, похоже, взглянула на карту, решила, что Россия тоже уязвима, и перевернула московскую игру.

Через неделю, какой бы ни был окончательный исход вторжения Украины в Россию, первоначально загадочное, а может, и опрометчивое решение Киева отправить тысячи солдат в Курскую область и дальше приносит явные дивиденды. Во второй раз за последний год Кремль имеет дело с враждебными силами, марширующими на его юге, и очень мало может с этим поделать. В прошлом июне это были доморощенные наемники "Вагнер" из России, направлявшиеся в Ростов и далее, чтобы устранить российское командование. Теперь это собственная армия Украины, отрезающая, как они утверждают, 1000 квадратных километров границы.

Некоторые аналитики в выходные дни оценили эту цифру примерно в треть. Тем не менее, способность командира Украины Олеся Сырского даже заявить об этом является впечатляющей победой Киева в информационной войне, даже если Москва строго ограничивает информацию, которой могут быть подвержены россияне.

"Смело, блестяще, прекрасно" - так описал операцию Украины сенатор-республиканец США Линдси Грэм во время визита в Киев в понедельник. Между тем, сенатор-демократ Ричард Блюменталь назвал это "историческим" и "землетрясением".

Событияremarkably похожи на то, как они раскрывают пропасть между тем, как Кремль пытается представить себя неприступным, и реальностью своей власти. И хотя босс "Вагнера" Евгений Пригожин march на Москву провалился, когда он finally понял, что он один и разозлил Путина, а не завоевал его одобрение для прямого решения проблем с неэффективным командованием, силы Украины, кажется, мало что мешает, кроме их собственных поставок и амбиций.

Молниеносный бросок Украины - еще один пример их гибкости и мобильности в ведении войны по сравнению с предпочтением Москвы медленных, длящихся месяцами атак на одно и то же место. Точно не ясно, где находятся войска Украины. Видео появляются из городов далеко внутри России, но без контекста. Одно появилось ночью из Лгова, примерно в 26 милях от границы, с солдатом, обещающим своей матери, что он не уйдет далеко.

Также не ясно, где украинские войска закрепляются, а где просто проносятся. Недостаток прозрачности в российской системе - где ошибки и проблемы скрываются, а не решаются напрямую - работает на пользу Киева. Маловероятно, что Москва, или даже губернатор Курска, знают полную картину хаоса, в котором они находятся.

И новости, которые получает Кремль, необычайно плохие. Когда исполняющий обязанности губернатора Курска Алексей Смирнов сказал Путину на государственном телевидении в понедельник, что 28 поселений находятся под контролем Украины, судьба 2000 человек неясна, и 121 000 жителей эвакуированы, скорее всего, этот момент был срежиссирован и записан заранее, как и большинство телевстреч Путина.

Но к чему это приводит? Путин переадресовал вопрос своим военным chiefs, которых он постепенно уничтожал за 30 месяцев этой войны. У них, похоже, все еще нет решения. Но все же Путин пытается играть роль царя, рассуждающего между хаотичными и неэффективными отделами, несмотря на то, что в среду ему было сказано его главным штабом, Валерием Герасимовым, что продвижение Украины остановлено. В последний раз, когда подобное вторжение России произошло, руководил Иосиф Сталин, и он поступил иначе, чем транслировал свою неудачную руководство.

Два вопроса остаются открытыми. Первый - какая будет конечная судьба incursions Украины. Будут ли они пытаться удержать даже самый маленький участок территории? Будут ли они продолжать свой бесконтрольный марш? И сколько огневой мощи, людских ресурсов и ценного западного оборудования, поставленного Украине, она готова потратить на это усилие? Мероприятия атаки менее спорны, чем неделю назад, когда они были впервые запущены. Путин получил по носу. Но конечный результат Украины должен быть так же тщательно продуман, как и само вторжение, чтобы воспользоваться успехом Киева.

Второй вопрос - какой эффект это окажет на более проблемную линию фронта в Донецке? За последние семь дней успехи в Курской области были перемежались с плохими новостями из Торецка или около Покровска, где российские силы продолжают свое дорогостоящее, кровавое, но неуклонное продвижение. Какой бы маленькой ни была деревня, Москва просто продолжает атаковать.

До сих пор надежда Украины на то, что операция в Курске приведет к отводу лучших подразделений из Донецка для поддержки российских границ, еще не принесла существенных плодов. По мере того, как продолжают поступать изображения о захвате в плен в больших количествах плохо обученных чеченских войск, продвигающихся украинцами в Курске, становится ясно, что Россия отправила менее эффективные подразделения в бой. Они, возможно, изменят этот подход. Путин также доверил операцию ФСБ, внутренней службе безопасности, которая также контролирует пограничную охрану, и ввел "операцию по борьбе с терроризмом". Ранее это использовалось для борьбы с исламистскими повстанцами, а не с колоннами украинской бронетехники. Это тоже, возможно, было очень опрометчиво.

Нехватка людей

Но вскоре настанет момент для Киева. Где это оставит их силы через месяц? Были ли разговоры о нехватке людей в течение последних месяцев потому, что они тайно удерживали силы в резерве для этого нападения? Извлекут ли они стратегическое преимущество из этих продвижений, достаточное для того, чтобы изменить мнение Москвы о них как о побежденном противнике? Приведет ли продвижение к тому, что их западные спонсоры решат, что поддержка действительно окупается?

Независимо от того, насколько эффективно Украина отвечает на эти вопросы, Россия второй раз за 15 месяцев грубо унижена. Впервые это произошло из-за собственных лоялистов Путина, которые эгоистично обернулись против коррупции и неэффективного управления. На этот раз это ФСБ Путина, неспособная удержать контроль над границами в его войне по выбору. Этот упавший.tree может не издать звука в плотно управляемом лесу российского политического пространства. Но, скорее всего, он ударил по кому-то, когда падал.

Однако один факт остается неизменным. tanto Президент Украины Владимир Зеленский, как и Путин, упоминали о вторжении в контексте его роли в переговорах. Путин сказал, что Украина пытается улучшить свои позиции перед переговорами - переговорами, которые все еще не имеют повестки дня, даты или какого-либо доверия между сторонами.

В свою очередь, Зеленский сказал в понедельник: "Насколько полезным может быть это (вторжение) для приближения мира". Он добавил: "Россию придется силой заставить заключить мир, если Путин так хочет продолжать войну". Киев знает, что не может вступить в переговоры с Россией без сильной позиции, так как вводящий в заблуждение стиль переговоров Кремля показал, что они просто тратят время, если не нуждаются в чем-то от своего собеседника срочно.

Тем не менее, даже если Сирский имеет только половину из 1000 квадратных километров (386 квадратных миль), которые он утверждает, смена сезона на осень не более чем через шесть недель, и с ней замедление движения на поле боя. Неудачная контрнаступление Украины прошлым летом было затмлено внезапным успехом этого августовского вторжения.

Ужасные судьбы прошлой зимы еще не позади, но они могут приблизиться к следующей с лучшей рукой, и по крайней мере, идея о неприступности Кремля - впервые поколебленная в их неудачном первоначальном вторжении - была разбита по крайней мере в третий раз в этой войне.

Стратегические ходы Украины в Европе привлекли внимание всего мира, так как их военные силы добились значительных успехов за пределами своих границ, влияя на безопасность России. Несмотря на обширные территории России, решение Украины выступить против уязвимостей Москвы в европейском контексте стало предметом глобальной дискуссии.

В контексте глобальной безопасности действия Украины в Европе четко передали сообщение tanto России, как и всему миру. События, разворачивающиеся в Украине и их влияние на границы России, имеют значительные последствия для Европы и мира в целом, поскольку баланс власти на континенте продолжает меняться.

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