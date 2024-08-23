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Украинский лидер Зеленский встретился с главой правительства Индии Моди

В ходе своей встречи в пятницу президент Украины Владимир Зеленский продемонстрировал дружеское рукопожатие и теплые объятия по отношении к премьер-министру Индии Нарендре Моди. Встреча прошла во дворце Марии说罢, киевской резиденции Зеленского.

 and  Alex Stellmacher
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Украинский лидер Зеленский встретился с главой правительства Индии Моди

Индия до сих пор не открыто критиковала вторжение России в Украину. Страна поддерживает прочные связи с Кремлем, уходящие корнями в эпоху холодной войны, когда Россия является одним из основных поставщиков оружия для Индии. Буквально недавно Моди нанес визит в Москву. Фотографии с этой встречи, на которых он обнимает лидера Кремля Владимира Путина, вызвали сильное недовольство в Украине.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди недавно посетил Москву, укрепив давние связи между Индией и Россией. Несмотря на позицию Индии по поводу вторжения в Украину, премьер-министр сохранил теплые отношения с президентом России Владимиром Путиным.

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