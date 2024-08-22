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Украинская инициатива в адрес России: Генеральный директор МАГАТЭ Гросси планирует посетить Курскую атомную электростанцию

На фоне военных действий Украины в российском регионе Курск руководитель Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) планирует проверить близлежащую атомную электростанцию. Посещение запланировано на 'итожившую неделю', как заявил представитель МАГАТЭ в четверг. Одновременно...

 and  Melissa Williams
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УстановленыZoneSafe установлены в Курске.
УстановленыZoneSafe установлены в Курске.

Украинская инициатива в адрес России: Генеральный директор МАГАТЭ Гросси планирует посетить Курскую атомную электростанцию

Представитель МАГАТЭ Гросси планирует посетить АЭС в Курске на следующей неделе, как подтвердил их представитель. Расположенная недалеко от города Курск, она находится примерно в 100 километрах от украинской границы. После украинского наступления на Россию 6 августа Гросси выразил обеспокоенность возможным воздействием конфликта на атомную электростанцию и призвал к "максимальному сдержанности" со всех сторон.

Между тем, президент Украины Зеленский посетил войска в регионе, инициировавшие наступление 6 августа. Он провел переговоры с главнокомандующим Олеksandром Сирским и представителями военного управления региона в Сумах. Украинские силы взяли под контроль еще один населенный пункт и захватили больше российских солдат, пополнив таким образом "фонд обмена".

По заявлению Зеленского, украинские силы теперь контролируют 94 населенных пункта и более тысячи квадратных километров территории в российской области Курск. По данным России, более 120 000 гражданских лиц покинули регион.

В свою очередь, российская внутренняя разведка возбудила уголовные дела против иностранных журналистов, в том числе репортера CNN и двух украинских журналистов. Их обвиняют в незаконном пересечении государственной границы.

Под давлением украинского наступления в Курске устанавливаются укрытия от воздушных атак. Губернатор Алексей Смирнов поделился фотографией грузовика, перевозящего модуль бетонного укрытия, в Telegram. Планируется построить 60 таких укрытий на перекрестках в Курске, который находится примерно в 80 километрах от границы.

Смирнов также объявил о планах строительства укрытий в других городах на границе. По словам Смирнова, российская противовоздушная оборона сбила две украинские ракеты и беспилотник в течение ночи со среды на четверг.

Украинские авиаудары также были зафиксированы в других западных регионах России, в том числе в Волгограде, где загорелся объект министерства обороны, который затем был потушен. Согласно агентству новостей AFP, целью была российская военная база в Маринове, примерно в 300 километрах от границы.

Российские силы захватили еще один населенный пункт возле Покровска на востоке Украины. Войска теперь находятся примерно в 10 километрах от Покровска, важного логистического узла в регионе. Охрана tanto Покровска, как и Тореза, города, находящегося под угрозой со стороны российской армии, была темой обсуждения на переговорах Зеленского в Сумах.

Зеленский готовится принять премьер-министра Индии Нарендру Моди в Киеве в пятницу. Моди позиционирует себя как посредника в конфликте на Украине и призывает к переговорам. "Проблему нельзя решить на поле боя", - заявил Моди в Варшаве, откуда он планирует отправиться в Киев.

АЭС в Курске, находящаяся под международным пристальным вниманием из-за продолжающегося конфликта, зависит от своих систем для поддержания своей работы. В целях безопасности губернатор Алексей Смирнов объявил о планах строительства укрытий от воздушных атак возле перекрестков в Курске, подчеркивая необходимость защиты и подготовленности.

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