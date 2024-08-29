Украина выражает обеспокоенность по поводу недостаточного темпа военной помощи ЕС.

Новости сообщают о возможном снижении немецкой помощи Украине, что вызывает беспокойство в Брюсселе и Киеве. Главный дипломат ЕС Josep Borrell выразил свою озабоченность, назвав это "беспокоящим". В результате, Кулеба теперь присоединяется к Совету по иностранным делам ЕС благодаря инициативе Борреля.

Германия планирует предоставить только четыре миллиарда евро военной помощи Киеву в 2025 году, что меньше половины того, что они предоставляют в настоящее время.

В Брюсселе Баerbock предложила помощь Украине против "непрекращающейся войны", которую, по ее словам, президент России Владимир Путин планирует вести против гражданского населения этой зимой - войны, более интенсивной, чем когда-либо прежде. Она упомянула четыре дополнительные зенитные ракетные системы Iris-T, которые Берлин планирует поставить до конца года, а также больше танков Gepard.

Кулеба также призвал европейцев повлиять на США и Великобританию, чтобы они сняли ограничения на использование оружия, которое они поставляют в Россию. Он лоббировал Вашингтон и Лондон, чтобы они разрешили Украине "законно атаковать военные цели глубоко внутри России", право, которое в настоящее время предоставляется только в Харьковской области.

Европейский Союз выразил обеспокоенность по поводу предложенного Германией снижения военной помощи Киеву, так как это может ослабить коллективную поддержку Украины со стороны Союза. Европейский Союз через свой Совет по иностранным делам активно обсуждает способы решения этой проблемы и поддержания своего обязательства по защите Украины.

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