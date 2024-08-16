Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Главные темыНовостиПрогресс

Украина объявила о прогрессе в наступательных операциях в подконтрольном России Курском регионе.

Вооруженные силы Украины продвигаются в Курске, российский регион, по словам командира Александра Сырского, который доложил о продвижении на 1-3 километра в некоторых местах во время встречи с президентом Владимиром Зеленским в пятницу. Боевые действия продолжаются на всей линии фронта, отметил...

 and  Grigoriy Williams
Время чтения 1 минута

Украина объявила о прогрессе в наступательных операциях в подконтрольном России Курском регионе.

Его цель - захватить множество жителей в селе Малая Локня, которое расположено примерно в 13 километрах за пределами границы. Зеленский ранее предлагал обменять пленников на украинских солдат, содержащихся в России.

Украинская армия начала внезапное наступление в приграничном районе Курска 6 августа. По данным Сырского в четверг, они захватили более 1000 квадратных километров территории и 82 поселения, продвинувшись на "35 километров вглубь российской территории".

Цель, в частности, заключается в оказании давления на Россию для ведения "справедливого переговорного процесса" в связи с российским конфликтом в Украине, как советовал консультант Президента Михаил Подоляк в пятницу.

С другой стороны, Россия объявила, что эвакуация из пяти дополнительных точек в прилегающем регионе Белгород начнется в понедельник. Как заявил губернатор Вячеслав Гладков в сервисе Telegram, доступ к этим местам возле украинской границы будет ограничен. Доступ к еще одному месту также будет временно запрещен.

Значительные успехи украинской армии, как отметил Сырский, с захватом более 1000 квадратных километров и 82 поселений, свидетельствуют о существенном [прогрессе]. Этот прогресс может потенциально укрепить позицию Украины в переговорах о справедливом разрешении конфликта с Россией, как советовал Подоляк.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Индивидуумы оценивают разрушения после израильского нападения в Набатии, Ливан, 17 августа.
Главные темы

В одном из самых смертоносных инцидентов с 7 октября израильская атака унесла жизни по меньшей мере 10 человек в южной части Ливана.

Израильское нападение унесло жизни минимум девяти человек, в том числе женщины и двоих её детей, согласно заявлению Минздрава Ливана в раннюю субботу в городе Набатия в Южном Ливане.

 and  Max Becker
Для участников Общедоступно
После изнасилования врача: массовые забастовки и протесты по всей Индии
Главные темы

После изнасилования врача: массовые забастовки и протесты по всей Индии

После изнасилования врача: массовые забастовки и протесты по всей Индии В субботу на медицинском собрании в центральной части Нью-Дели появились плакаты с надписью "Хватит". В восточной части Колкаты тысячи демонстрантов провели ночную вахту с зажженными свечами. Один из плакатов гласил: "Лечащие руки не должны кровоточить". В

 and  James Williams
Для участников Общедоступно
Структура Рейхстага в Берлине украшена различными национальными символами.
Главные темы

Федеральная администрация не желает оказывать Украине дополнительную помощь.

Федеральная администрация Германии, по данным 'Франкфуртер Allgemeine Sonntagszeitунг' (FAS), не планирует выделять свежной финансовой помощи Украине. По текущему финансовому планированию, нет средств для подобных целей. Однако продолжается поставка ранее утверждённых ресурсов. Тем не менее,...

 and  Grigoriy Williams
Для участников Общедоступно
Независимо от того, есть ли подмышечные волосы, быстрое удаление пота предотвращает накопление...
Главные темы

Не стоит беспокоиться о чистоте волос подмышек?

Не стоит беспокоиться о чистоте волос подмышек? Существуют ли волосы подмышками и в чем дело с ними? Многие женщины чувствуют дискомфорт из-за их наличия и удаляют или подстригают их. У мужчин они тоже есть, но реже. Некоторые считают их негигиеничными, другие не обращают на них внимания и гордо демонстрируют свой

 and  Mark Rodriguez
Для участников Общедоступно

Последние

Уол директор Манчестер юнайтед Зиркзее радуется забитому голу в ворота Фулхэма.
Спорт

Манчестер Юнайтед начинает свою кампанию в Премьер-лиге с триумфом, так как их новый рекрут блестяще сияет на их дебюте.

В первом матче曼也许éries было мало того возбуждения, которого ждали зрители, но Юнайтед все же удалось начать сезон с важной победой со счетом 1:0.

 and  Michael Bootcampf
Для участников Общедоступно
В ходе игры Карлос Алькарас разбил свой теннисный rackets.
Спорт

"Карлос Алкараз выражает сожаление по поводу своего худшего матча, когда-либо сыгранного, уничтожив свою ракетку во время поразительного поражения на Открытом турнире в Цинциннати"

После неожиданного поражения от Гэля Монфиса во втором раунде турнира в Цинциннати Карлос Алкарас выразил разочарование, раз за разом стуча Racquet по корту, в результате чегоframe RacquetNavigator было искажено.

 and  Max Becker
Для участников Общедоступно
В Кройцберге сбивается с пути украденный автомобиль
Федеральные земли Германии

В Кройцберге сбивается с пути украденный автомобиль

При ДТП мотоциклист врезался в два автомобиля, в результате чего трое мужчин получили тяжёлые травмы. Позднее выяснилось, что один из автомобилей был угнан.

 and  Max Becker
Для участников Общедоступно