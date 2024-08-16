Украина объявила о прогрессе в наступательных операциях в подконтрольном России Курском регионе.

Его цель - захватить множество жителей в селе Малая Локня, которое расположено примерно в 13 километрах за пределами границы. Зеленский ранее предлагал обменять пленников на украинских солдат, содержащихся в России.

Украинская армия начала внезапное наступление в приграничном районе Курска 6 августа. По данным Сырского в четверг, они захватили более 1000 квадратных километров территории и 82 поселения, продвинувшись на "35 километров вглубь российской территории".

Цель, в частности, заключается в оказании давления на Россию для ведения "справедливого переговорного процесса" в связи с российским конфликтом в Украине, как советовал консультант Президента Михаил Подоляк в пятницу.

С другой стороны, Россия объявила, что эвакуация из пяти дополнительных точек в прилегающем регионе Белгород начнется в понедельник. Как заявил губернатор Вячеслав Гладков в сервисе Telegram, доступ к этим местам возле украинской границы будет ограничен. Доступ к еще одному месту также будет временно запрещен.

Значительные успехи украинской армии, как отметил Сырский, с захватом более 1000 квадратных километров и 82 поселений, свидетельствуют о существенном [прогрессе]. Этот прогресс может потенциально укрепить позицию Украины в переговорах о справедливом разрешении конфликта с Россией, как советовал Подоляк.

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