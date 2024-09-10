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Ухудшение санитарных условий приводит к гниению ран и заражению червями в Газе, что еще больше усугубляет ее гуманитарную ситуацию.

14-летний подросток госпитализирован в больницу мучеников Аль-Акса в Деир-эль-Балах на Газе с тяжелыми ожогами, полученными в результате израильского авиационного налета. Медицинские работники сообщают, что почти весь его Körper пострадал. К сожалению, его ранения поразили мух.

 and  Christian Meier
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Выживание в трудных условиях: лидер ИНАРы рассказывает о мрачной реальности Газы. Корреспондент CNN...
Выживание в трудных условиях: лидер ИНАРы рассказывает о мрачной реальности Газы. Корреспондент CNN Алекс Маркуард общается с основателем ИНАРы Аовой Дамон об ухудшающейся ситуации в Газе и трудностях распределения вакцин от полиомиелита среди детей.

Ухудшение санитарных условий приводит к гниению ран и заражению червями в Газе, что еще больше усугубляет ее гуманитарную ситуацию.

"Индивидуум, о котором идет речь, страдает от тяжелых ожогов, покрывающих около 80% до 90% его тела, согласно словам доктора Махмуда Юсефа Мугани, специалиста по ожогам и реконструктивной хирургии. Из-за нехватки средств санитарии его раны невозможно достаточно тщательно очистить.

При смене повязок на полу появляются личинки. Это происходит регулярно, отметил доктор Мугани.

Этому человеку некуда больше обратиться. По данным Организации Объединенных Наций, около 12 000 пациентов хотят покинуть Газу, чтобы получить необходимую неотложную медицинскую помощь. Однако медицинские эвакуации приостановлены с тех пор, как четыре месяца назад был закрыт пограничный переход Рафах с Египтом.

Эта ситуация иллюстрирует ухудшение условий здравоохранения для палестинцев, запертых в осажденной зоне после 11 месяцев конфликта tanto внутри, как и вне больниц.

Хотя продолжается кампания по вакцинации детей Газы от полиомиелита, Организация Объединенных Наций и гуманитарные организации предупреждают о ухудшении общественного здравоохранения.

В один из дней сентября UNRWA, орган ООН, ответственный за палестинские территории, объявил на своей платформе: 'Пока мы вакцинируем детей от полиомиелита, множество других заболеваний продолжают распространяться в Газе'.

'Горы мусора растут рядом с палатками и жилыми пространствами. Канализация продолжает затоплять улицы. Доступ к гигиеническим товарам становится все более ограниченным. Санитарные условия нечеловеческие', - заявил UNRWA.

На прошлой неделе Управление координации гуманитарных вопросов ООН (ОЧР) сообщило, что ограниченный доступ к чистой воде и санитарным сооружениям, а также нехватка доступных гигиенических товаров усугубляют гуманитарную ситуацию в Газе.

В июле, по данным ОЧР, стоимость мыла якобы увеличилась почти на 1200% по сравнению с предыдущим годом, а стоимость шампуня выросла почти на 500% за тот же период.

'Гуманитарные организации пытаются предоставить сотни тысяч гигиенических наборов нуждающимся, но эти усилия все еще затруднены продолжающимися конфликтами, ограничениями доступа, отсутствием общественного порядка и безопасности, а также эвакуационными приказами, выданными израильскими властями', - заявило ОЧР.

Семьи, выселенные из своих домов, сталкиваются с серьезными трудностями в поддержании гигиены в переполненных убежищах и местах размещения, объяснило агентство, в то время как жизненно важные сооружения, такие как медицинские центры, коммунальные кухни, пространства для защиты детей, центры питания и школы, не имеют необходимых ресурсов для обеспечения безопасных и санитарных условий. Эта ситуация, скорее всего, ухудшится зимой.

Продажа самодельных чистящих средств

Некоторые жители выбрали вариант изготовления мыла и чистящих средств и их продажу.

Мухаммед аль-Тауил управляет прилавком на рынке в Дейр-эль-Балах. Он сообщил CNN в воскресенье: 'Люди начали больше просить моющие средства, и мы начали производить эти продукты в больших количествах'.

'Нет альтернативы. Просто ничего не доступно. Все закрыто', - сказал аль-Тауил.

Однако он выражает озабоченность тем, что сырье может испортиться в ближайшие дни.

'Раньше готовый продукт был доступным и легко доступным, но теперь все дорого... Люди жалуются', - сказал он.

'Шампунь стоит 15 шекелей (4 доллара). Раньше мы продавали его за 10 шекелей'.

Гhada Shahoura, женщина, ищущая чистящие средства на рынке, сказала CNN: 'Нехватка чистящих средств повсеместна. Мы вынуждены покупать местные чистящие средства'.

Но она упомянула, что эти товары часто низкого качества и чрезвычайно дорогие.

'Мы сталкиваемся с эпидемиями и высокой заболеваемостью, паразитами и грибковыми инфекциями у детей. Нет гигиены', - заявила Shahoura.

Органы ООН и партнеры работают над восстановлением колодцев, поврежденных конфликтом в конце августа в Дейр-эль-Балах, что снизило производство подземных вод на 75%. Восьми колодцев было сильно повреждено, из которых четыре в настоящее время непригодны для ремонта, - сказал ОЧР.

По данным этого месяца, ежедневное производство чистой воды в анклаве составляет всего 25% от уровня до войны, - заявил ОЧР, ссылаясь на организации, занимающиеся общественным здравоохранением в Газе.

Объем воды, доставляемой посредством автотранспортных операций, удвоился с 19 августа по 1 сентября. Тем не менее, он все еще значительно ниже, чем производство из колодцев - и транспортировка была затруднена из-за нехватки топлива и постоянных пробок в районе Аль-Мавси, где проживают тысячи внутренне перемещенных лиц.

На alleyска женщина доставляет себя среди медицинских пациентов в больнице маритов Аль-Аксы в Дейр-эль-Балахе, в Центральном секторе Газы, 3 апреля.
Молодые люди в изгнании роются в мусоре на дороге в Дейр-Аль-Бахре, центральном регионе Сектора Газа, 29 августа.

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