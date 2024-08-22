Уголовное наказание за убийство полицейского в Аугсбурге.

В матче Бундеслиги в Аугсбурге примерно год назад суд подтвердил, что полицейский без причины выстрелил в сторону своих коллег. Инцидент произошел вскоре после того, как несколько офицеров в фургоне облили друг друга водой из-за жары. Подозреваемый, в свою очередь, достал свой служебный пистолет и выстрелил в фургон, где находились его коллеги.

Пуля пробила окно патрульной машины и попала в пустой автобус команды из Мёнхенгладбаха, припаркованный поблизости. В автобусе гостевой команды в тот момент никого не было. К сожалению, инцидент со стрельбой вызвал акустическую травму у предполагаемого стрелка и троих других офицеров, а один полицейский получил незначительные порезы от осколков стекла на лице.

Причастный офицер был членом подразделения по борьбе с беспорядками, ответственного за управление толпой на демонстрациях и крупных рейдах. Эта роль похожа на сбор доказательств и команды по арестам в разных федеральных землях. После инцидента обвиняемый офицер был отправлен в административный отпуск.

Инцидент со стрельбой, в котором был замешан полицейский, привел к акустической травме у него и троих других офицеров. Впоследствии было начато расследование, чтобы установить обстоятельства необоснованного применения огнестрельного оружия во время матча Бундеслиги.

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