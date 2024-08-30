Ученые находят необычную глубину морской жизни

В глубине южной части Тихого океана группа исследователей, возможно, обнаружила около двадцати ранее неизвестных морских существ. Институт Шмидта по изучению океана сообщил, что им удалось записать живого осьминога-призрака, что стало прорывом в исследованиях. Кроме того, была обнаружена и изучена нетронутая подводная гора высотой более трех километров. Эта величественная гора является территорией для бурной жизни в глубинах океана.

В ходе этой уникальной экспедиции был замечен осьминог Каспера, первый раз в южной части Тихого океана, как подчеркивает организация по изучению моря. Кроме того, были замечены две загадочные медузы Батфизи, более известные как "летающие спагетти-монстры", плавающие грациозно в глубинах океана.

Необычные морские огурцы и звезды

Используя автономный подводный аппарат, исследователи исследовали область примерно 800 квадратных метров, кишащую причудливыми глубоководными кораллами, полными удивительных жителей, таких как камбала, звезды и огромные крабы-короли. Они также сделали потрясающие снимки некоторых странно выглядящих морских огурцов (Chaunacops).

Незнакомые подводные горы юго-восточной части Тихого океана демонстрируют потрясающее разнообразие уникальных видов, которых больше нигде не найдешь, заявила команда.

Под руководством океанографов из Института Шмидта по изучению океана команда исследовала часть знаменитого хребта Чили, глубоководного горного хребта, сформированного на краю двух расходящихся тектонических плит. Их открытие проливает свет на невероятное биоразнообразие, которое процветает в этих подводных экосистемах, сказал Томер Кеттер из Института Шмидта по изучению океана.

Странные морские огурцы и звезды, найденные в исследованной области, являются причудливыми обитателями разнообразной экосистемы, присутствующей в неоткрытых подводных горах. Эта экосистема, кишащая жизнью, уникальна для юго-восточной части Тихого океана и является домом для многих видов, которых больше нигде не найти.

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