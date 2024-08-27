Убежавший проповедник, обвиняемый в сексуальных преступлениях ФБР, избегает задержания филиппинскими правоохранительными органами в ходе длительной конфронтации со своими сторонниками.

Самообъявленный "божественный сын" Аполло Карреон Киболои, 74-летний лидер церкви "Царство Иисуса Христа", избегает правоохранительных органов уже более трех лет.

2021 год американский ордер обвиняет Киболои и его предполагаемых сообщников в ведении операции по торговле людьми, принуждении молодых женщин и несовершеннолетних к участию в сексуальных действиях с ним под угрозой вечного наказания.

Хотели бы мы знать, что разыскиваемый проповедник якобы прячется в 30-гектарном анклаве, оснащенном собором, колледжем, подземным укрытием и аэродромом вблизи международного аэропорта Давао, согласно данным филиппинских властей.

С тех пор, как операция началась в субботу в этом южном городе на Филиппинах, полиция пытается арестовать Киболои и пятерых его предполагаемых сообщников. Однако они столкнулись с сильным сопротивлением, иногда насильственным, со стороны его последователей, которые бросали камни в офицеров и блокировали главную дорогу горящими шинами.

В субботу 51-летний последователь церкви умер от сердечного приступа, который, по словам полиции, не был связан с операцией.

Вечером в воскресенье полиция применила слезоточивый газ, чтобы разогнать толпу, в результате чего, по данным полиции, пострадали по крайней мере шесть офицеров, а более 18 человек были арестованы в ходе затяжной осады. Фотографии, опубликованные полицией в понедельник, показывают офицеров, получающих медицинскую помощь и одетых в бинты.

Бригадный генерал Николас Торре III, возглавляющий операцию, поклялся, что рейд не прекратится, пока Киболои не будет пойман. "Мы не уйдем", - сказал Торре СМИ в субботу. "Никто не сдастся, пока мы не схватим его".

Киболои основал церковь "Царство Иисуса Христа" в 1985 году и стал известен, когда в Филиппинах стала популярной евангелизация, стране, где большинство составляют католики, но тысячи также следуют различным христианским сектам.

Церковь, насчитывающая 7 миллионов последователей по всему миру, управляет предприятиями, такими как колледж, курорт и средства массовой информации на Филиппинах, согласно официальному сайту.

Киболои поддерживает тесные отношения и служит духовным советником бывшего президента Филиппин Родриго Дuterte. Во время своего пребывания в должности мэра Давао Дuterte часто появлялся на медиа-платформе, связанной с церковью, которая вела его спорную войну против наркотиков, которую правозащитные организации обвиняют в многочисленных незаконных убийствах.

В субботу вице-президент Филиппин Сара Дuterte обвинила полицию в злоупотреблении властью и преследовании членов церкви во время рейда на территорию.

2021 год американский ордер обвиняет Киболои и двух предполагаемых сообщников в пособничестве торговле людьми, в том числе несовершеннолетних девочек в возрасте до 12 лет. Обвиняемые якобы вербовали молодых женщин и девочек в качестве личных помощниц, принуждая их к участию в сексуальных действиях с проповедником.

Помимо торговли людьми, обвинительное заключение прокуратуры США в центральном округе Калифорнии также утверждает, что Киболои и его предполагаемые сообщники организовали схему трудовой торговли, привезшую членов церкви в США по поддельным визам и принудившую их к сбору пожертвований для фиктивного благотворительного фонда.

Бывшие члены церкви обвиняли Киболои в сексуальном насилии и эксплуатации во время расследования в сенате Филиппин, начатого в конце 2021 года.

Адвокат Киболои отрицает обвинения против проповедника, и церковь планирует ответить на полицию за рейд на территорию Киболои.

В феврале президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший призвал Киболои сдаться и ответить на уголовные обвинения против него.

Церковь "Царство Иисуса Христа", основанная Киболои в 1985 году, имеет значительное присутствие в Азии, с 7 миллионами последователей по всему миру и предприятиями, разбросанными по Филиппинам.

Несмотря на 2021 год американский ордер, обвиняющий Киболои в обвинении в торговле людьми, связанном с несовершеннолетними, он продолжает иметь сильную поддержку в Азии, в том числе на Филиппинах.

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