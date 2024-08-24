У Заландо вероятность 22%.

После того как стоимость акций Zalando упала до минимума в 16 евро в январе 2024 года, они смогли удержаться выше отметки в 20 евро с весны. Котировки акций выросли в ответ на объявления компании о повышении прибыли и доходов во втором квартале.

Учитывая прогнозы дальнейшего роста и прибыли в онлайн-индустрии моды, несколько аналитиков сохранили бычий настрой по отношению к акциям Zalando, с прогнозируемыми ценами до 47 евро (Warburg Research).

Стратегия инвестирования

Благоприятная ситуация может представить отличную возможность для рискованных инвесторов вложиться в относительно недооцененные акции Zalando. Те, кто хочет снизить риск колебаний цены акций, могут рассмотреть возможность покупки капа-бонусного сертификата, связанного с акциями Zalando.

Кроме дивидендов, прямая покупка акций Zalando принесет прибыль только в случае роста цены акций. С капа-бонусными сертификатами, как с капом, так и без него, инвесторы могут гарантировать двузначные годовые чистые доходы не только от растущей цены акций, но и от стабильной или падающей.

Детали операции

Если акции Zalando не упадут или не опустятся ниже барьера в 15,75 евро к сроку погашения сертификата, капа-бонусный сертификат будет погашен по максимальной выкупочной стоимости в 30 евро 26 сентября 2025 года.

Важная информация

Капа-бонусный сертификат DZ Bank (ISIN: DE000DQ628G3) для акций Zalando имеет бонусный уровень в 30 евро и кап, устанавливающий максимальную выплату сертификата. Барьер, активный до 19 сентября 2025 года, составляет 15,75 евро. Вы можете приобрести сертификат по цене 24,60 евро при текущей цене акций Zalando в 24,40 евро.

Перспективы

В настоящее время сертификат доступен по цене 24,60 евро, потенциально предлагая чистый доход в 21,95 процента (эквивалент 20 процентам в год) к сентябрю 2025 года, при условии, что цена акций не упадет более чем на 35,45 процента и не опустится ниже 15,75 евро или ниже цены на дату погашения.

Подводные камни

Если акции Zalando достигнут барьера в 15,75 евро к дате погашения и цена акций останется ниже caps на тот момент, сертификат будет выкуплен по рыночной цене акций Zalando на тот день. Если эта цена окажется ниже 24,60 евро, инвестиция принесет убыток.

Эта статья не является рекомендацией покупать или продавать акции Zalando или инвестиционные продукты, связанные с акциями Zalando. Ответственность за точность данных не принимается на себя.

В свете благоприятных рыночных прогнозов и потенциала дальнейшего роста в онлайн-индустрии моды несколько финансовых аналитиков советуют инвесторам рассмотреть возможность инвестирования в акции Zalando. С капа-бонусным сертификатом, связанным с акциями Zalando, инвесторы могут потенциально получить двузначные годовые доходы, независимо от того, будет ли цена акций расти, оставаться прежней или даже падать.

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