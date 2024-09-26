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Главные темыНовостиЕвропейская комиссия опубликовала доклад о

У ног у грунта есть осязательные и обонятельные способности.

 and  Yaroslav Smith
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Уникальный морской вид, скорпионовая рыба, встречается почти во всех океанах планеты.
Уникальный морской вид, скорпионовая рыба, встречается почти во всех океанах планеты.

У ног у грунта есть осязательные и обонятельные способности.

Эта морская рыба, известная как губан, обладает целым набором уникальных особенностей. Она оснащена шестью придатками, которые эволюционировали из грудных плавников, благодаря чему может передвигаться по дну океана, как краб, и даже рыть в нем с помощью этих ног. Более того, некоторые виды могут использовать свои ноги для обнаружения спрятанных в песке лакомств, таких как мидии. Другие рыбы часто следуют за ними в надежде найти еду самим. Эти findings были опубликованы в журнале "Current Biology" двумя международными командами исследователей.

Губаны, относящиеся к семейству Triglidae, насчитывают более 100 видов, обитающих в различных океанах, таких как Северное море. Как донные жители, они предпочитают мягкое дно океана.

Чувствительные наросты на ногах

Некоторые виды губанов обладают особенно талантливыми ногами. Например, ноги Prionotus carolinus чрезвычайно чувствительны к прикосновению и химическим веществам. В тестах эти рыбы успешно находили спрятанные источники пищи, такие как капсулы, наполненные экстрактом мидий или отдельные аминокислоты.

Этот 30-40-сантиметровый P. carolinus, обитающий в западной части Северной Атлантики, использует свои лопатообразные ноги, оснащенные чувствительными наростами, называемыми папиллами, для этого. Папиллы состоят из рецепторов осязания и вкусовых датчиков, которые могут распознавать различные химические вещества.

Соавтор Дэвид Кингсли объясняет: "Мы были потрясены ногами, которые есть у всех губанов, отличающих их от большинства других рыб. Но что действительно поразило нас, так это громадное разнообразие сенсорных структур на их ногах у разных видов."

Виды с папиллярными ногами, в том числе slightly smaller Prionotus scitulus, встречаются только в определенных местах, согласно команде, возглавляемой Кореем Аллардом из Гарвардского университета, что они объясняют относительной новизной этих видов.

Генетические модификации и эволюция

В втором исследовании команда, возглавляемая Эми Херберт из Стэнфордского университета, изучила генетическую основу папиллярных ног. Этот признак в основном определяется транскрипционным фактором tbx3a, который играет роль в развитии ног, папилл, рытьевого поведения и некоторых структур мозга.

Tbx3a также участвует в развитии конечностей у различных позвоночных, в том числе у людей. Кингсли добавляет: "Даже если многие черты могут казаться новыми, они в основном основаны на генах и строительных блоках, существующих уже давно. Это показывает, как работает эволюция: путем модификации старых частей для создания чего-то нового."

Кроме того, губаны ценятся как пищевые рыбы и обладают уникальным свойством издавать ворчание с помощью своего плавательного пузыря, отсюда и название.

В отчете Европейской комиссии могут упомянуть замечательные способности губановых рыб, в частности тех, которые используют свои чувствительные ноги для обнаружения спрятанных источников пищи.

После findings первого исследования второе исследование, возглавляемое Эми Херберт из Стэнфордского университета, изучило генетическую основу развития папиллярных ног у губанов.

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