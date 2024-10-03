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У человека с необычной двойной матке рождаются близнецы.

Женщина китайского происхождения, отличающаяся наличием двух маток, родила недавно двух новорожденных в медицинском учреждении, расположенном в северо-западной части Китая, как сообщают органы здравоохранения и национальные новостные агентства.

 and  Melissa Williams
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Медицинское учреждение поделилось этим ультразвуковым изображением.
Медицинское учреждение поделилось этим ультразвуковым изображением.

У человека с необычной двойной матке рождаются близнецы.

Женщина по имени Ли, известная только по фамилии, была отмечена за рождение пары близнецов путем кесарева сечения, как сообщает больница народов в провинции Шэньси. Больница объявила это событие "одним на миллион".

Как сообщается в объявлении больницы в Вейбо, китайской социальной сети, подобной X, очень редко, чтобы близнецы развивались естественным образом в разных полостях матки, и еще реже, чтобы они доходили до срока.

Уникальное состояние Ли, при котором она родилась с двумя шейками матки и двумя матками, называется дидэлфис матки, которое встречается примерно у 1 из 2000 женщин.

История Ли захватила китайские социальные сети, став горячей темой, собрав более 50 миллионов просмотров за короткое время. Многие пользователи оставляли сообщения, выражая изумление, некоторые комментировали: "Чудо!", а другие добавляли: "Она так удачлива!", в то время как другие выражали опасения за здоровье Ли, один пользователь комментировал: "Это, должно быть, было сложно и опасно для нее!"

История Ли, казалось, имела счастливый конец, несмотря на трудности, так как больница сообщила, что она ранее перенесла выкидыш.

Тем не менее, в январе Ли снова забеременела и обнаружила во время первого ультразвукового исследования, что она несет не одного ребенка, а пару близнецов, одного в каждой матке.

С "тщательным и строгим" медицинским наблюдением Ли "успешно" родила мальчика весом 7 фунтов 19 унций и девочку весом 5 фунтов 5 унций, как сообщает больница.

РЕДАКТИРОВАНО: Эта статья была обновлена с правильным весом девочки.

Мировое медицинское сообщество заинтересовано редким состоянием Ли, так как оно редко сообщается в Азии или в других частях мира. После успешных родов Ли стала вдохновением для многих женщин в Азии, доказав, что чудеса случаются.

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