- Твердая приверженность: Müller-Hummels заключает сделку с AS Roma

Звездный футболист Матс Хуммельс, ранее выступавший на чемпионате мира, теперь присоединяется к итальянской команде. 35-летний ветеран подписал контракт с «АС Řома», как объявил клуб Серии А. Будучи свободным агентом, Хуммельс может присоединиться к своей новой команде даже после закрытия трансферного окна из-за истечения его контракта.

Длительность контракта «Ромы» пока не объявлена, но Фабрицио Романо сообщает, что это будет однолетний контракт. Нося номер 15, он будет играть на домашнем стадионе в итальянской столице.

Эра Хуммельса в «Боруссии Дортмунд» закончилась в конце прошлого сезона, что вызвало много слухов о его будущем. Ходят слухи, что Хуммельс мог перейти в «Реал Сосьедад Сан-Себастьян», «Брайтон энд Хоув Альбион», «Болонью» или даже «Мальорку». Также проявляли интерес американские команды. Эти слухи заставили Хуммельса посмеяться.

Хуммельс, родившийся в Бергиш-Гладбахе, с богатым резюме в Бундеслиге, отправляется на свой первый зарубежный пост. Хуммельс выступал за «Дортмунд» и «Баварию» на протяжении всей своей карьеры в Германии. «АС Řома» присоединяется к таким немецким звездам, как игрок национальной сборной Антонио Рюдигер и спортивный директор ДФБ Рудольф Вёллер. Статистика показывает, что Хуммельс стал седьмым немецким игроком, надевшим форму клуба.

Хуммельс начал свою футбольную карьеру в академии «Баварии», дебютировав в 2007 году. Его первый профессиональный матч состоялся в январе 2008 года, а в 2009 году «Боруссия Дортмунд» подписала его на постоянной основе. Победы в 2011 и 2012 годах последовали за титулами в Дортмунде. После победы на чемпионате мира 2016 года в Рио Хуммельс вернулся в «Баварию» как чемпион. «Бавария», рекордный чемпион, выиграла три титула с помощью Хуммельса. В 2019 году Хуммельс вернулся в Рур. С «Дортмундом» он выиграл Кубок Германии в 2021 году.

В общей сложности защитник провел 442 матча (33 гола) в Бундеслиге и 90 матчей (5 голов) в Лиге чемпионов. Несмотря на впечатляющие выступления в конце сезона, он не был включен в состав сборной Европы тренером Юлианом Нагельсманном. Последний международный матч Хуммельса состоялся в ноябре 2021 года, когда сборная Германии уступила Австрии со счетом 0:2.

Переход Хуммельса в «АС Řому» знаменует собой его первый шаг в итальянский футбол после успешной карьеры в немецких клубах, таких как «Боруссия Дортмунд» и «Бавария». Текущий состав «Ромы» включает в себя таких немецких звезд, как Антонио Рюдигер и Рудольф Вёллер, и Хуммельс присоединяется к ним, продолжая традицию клуба принимать талантливых немецких игроков.

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