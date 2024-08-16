Цена золота достигла нового рекордного уровня и подскочила до $ 2500

Глобальная экономическая и политическая неопределенность уже несколько месяцев толкает цену на золото. Драгоценный металл считается валютой кризиса. Кроме того, ожидания скорого снижения процентных ставок Федеральной резервной системой США также стимулируют рост цены на золото, поскольку инвесторы могут переориентировать свои средства.

Воспринимаемая безопасность золота как вариант инвестиций делает его привлекательным выбором для многих в периоды другой экономической нестабильности. После объявления ФРС инвесторы могут все чаще рассматривать золото как потенциальный источник других доходов.

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