Цена на высококачественный белый бальзамический уксус имеет значительные затраты.

Итальянский уксус доступен в светлых и темных сортах. Более светлый тип, часто называемый Советуемый Балсамический Уксус Бианко или просто белый бальзамический уксус, стал объектом пристального внимания Öko-Test. Они исследовали 25 разных образцов, цены на которые варьировались от 1,69 до 27,98 евро за бутылку объемом 500 миллилитров.

Производство уксуса - это простой процесс, который включает в себя выдержку концентрированного виноградного сока с винным уксусом, но выбор винограда, метод утолщения, продолжительность выдержки и условия хранения являются важными факторами, влияющими на конечный вкус. Более крупное количество виноградного сока и более концентрированный продукт, как правило, приводят к более насыщенному и разнообразному вкусу.

Хорошо приготовленный белый бальзамический уксус отличается фруктовым вкусом с меньшей кислотностью, чем обычный белый винный уксус, что делает его идеальным дополнением к легким соусам или салатным заправкам, служащим заменой темному Ацето Бальзамико.

Средняя вкусность по более низкой цене

Поклонники превосходного вкуса должны быть готовы заплатить больше. Или же покупатели, довольные оценкой "очень хорошо", могут рассмотреть "Hengstenberg Condimento Balsamico Bianco" (3,89 евро за 500 миллилитров) или "Tegut Condimento Bianco" (2,79 евро), несмотря на высокие рейтинги, не впечатлили дегустаторов из-за своей недостаточной плотности, глубины и разнообразия вкуса.

Более дорогие фавориты, такие как "Giuseppe Cremonini Condimento Bianco" (27,98 евро) и органический бальзамический уксус, сертифицированный Деметра, от "Campo Verde Condimento Bianco" (12,98 евро), получили более высокие оценки. Однако отчет о тестировании неясен в отношении причин их "хорошей" оценки, поскольку в них были обнаружены следы пестицидов и другие недостатки.

Низкое качество ингредиентов или несоответствия в составе привели к оценке "неудовлетворительно" для "Cucina Nobile Condimento Bianco" от Aldi и "Ponti Dolceagro Condimento Bianco".

Несоответствующая маркировка

К сожалению, Öko-Test обнаружил, что список ингредиентов некоторых продуктов был неточным. Указанное низкое содержание органических кислот и минералов не подтверждалось высоким содержанием сахара. Вероятно, это связано с использованием отбеленного концентрата виноградного сусла (РТК) вместо настоящего концентрированного виноградного сусла, указанного в списке ингредиентов. РТК, по сути, является нейтральным по вкусу сахаром, полученным из виноградного сусла.

Производители заявляют, что использование РТК является обычной практикой и соответствует ожиданиям потребителей в отношении более светлого и прозрачного продукта. Однако только пять производителей открыто сообщают о использовании РТК в своих Condimenti.

При поиске более светлых сортов бальзамического уксуса важно учитывать, что некоторые производители могут использовать отбеленный концентрат виноградного сусла (РТК) вместо настоящего концентрированного виноградного сусла, что может повлиять на вкус и пищевую ценность продукта. При изучении белого бальзамического уксуса важно советовать потребителям проверять списки ингредиентов на прозрачность.

Хотя несколько брендов заявляют о использовании РТК, лишь немногие производители открыто сообщают об этом в своей маркировке. Потребителям следует быть бдительными и советовать им выбирать бренды, которые открыто сообщают о своих ингредиентах, чтобы гарантировать получение лучшего возможного продукта.

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