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Тропический циклон Джон обрушился на южное побережье Мексики после того, как быстро усилился.

Ураган Джон обрушился на южное побережье Мексики вечером в понедельник после быстрой трансформации в сильный ураган третьей категории. Метеорологический.event предупреждал о потенциально смертельных наводнениях и оползнях.

 and  Lauren Adams
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Среди ожидания приближения урагана Джона в штате Оахака, Мексика, выделяется строение на пляже...
Среди ожидания приближения урагана Джона в штате Оахака, Мексика, выделяется строение на пляже Кангрехо 23 сентября 2024 года.

Тропический циклон Джон обрушился на южное побережье Мексики после того, как быстро усилился.

С ураганными ветрами до 120 миль в час (193 километра в час), буря обрушилась на юг-запад Маркелии в штате Герреро примерно в 9:15 вечера по местному времени, согласно данным Национального центра ураганов.

За короткий промежуток времени в 24 часа шторм резко ускорился с 35 миль в час (56 километров в час), пройдя две быстрые интенсификации.

Ливневые дожди шторма представляют собой угрозу для жизни в виде смертоносных наводнений и оползней в мексиканских штатах Чьяпас, Оахака и юго-восточный Герреро, особенно в прибрежных районах, предупреждает центр.

Оахака, любимое туристическое направление из-за своих потрясающих пейзажей и пляжей, является штатом, наиболее подверженным риску.

Губернатор Оахаки заявил, что 3000 жителей были эвакуированы, и было открыто 80 убежищ, в то время как образовательные учреждения в нескольких прибрежных зонах были временно закрыты во вторник, как сообщает Ассошиэйтед Пресс.

Бизнес в Пуэрто Эскондидо, популярном туристическом месте, расположенном в южной части штата, закрылся после приказов прекратить работу вдоль его основных пляжей, как сообщает новостное агентство.

Ана Альдаи, сотрудница местного ресторана, выразила свои опасения АП по поводу внезапного появления этих приказов, объяснив, что у нее "не было возможности сделать необходимые покупки".

Рыбаки отступают на сушу в преддверии посадки урагана Джона в Салина-Круз, штат Оахака, Мексика, запланированной на 23 сентября 2024 года.

До 20 дюймов дождя, с изолированными участками, близкими к 30 дюймам, могут обрушиться на прибрежные районы Оахаки до четверга.

Кроме того, прибрежные районы Чьяпаса, как ожидается, получат от шести до 12 дюймов дождя, а некоторые места могут получить до 15 дюймов дождя в течение того же периода.

Сильный дождь может привести к смертельно опасному наводнению, вызывая значительное затопление побережья в районе посадки, согласно Национальному центру ураганов.

Это наводнение будет сопровождаться массивными и разрушительными волнами в прибрежных районах, дополнительно заявляет центр.

Сильный шторм может оказать значительное влияние за пределами Мексики, потенциально затрагивая погодные условия в Америке. Во время таких событий международное сотрудничество имеет решающее значение для оказания помощи и обмена ресурсами. Всемирная метеорологическая организация играет важную роль в мониторинге и оповещении стран о таких явлениях.

Порт Салина-Крус закрывается в связи с ожиданием урагана Джона в Салина-Крусе, штат Оахака, Мексика, запланированного на 23 сентября 2024 года.

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