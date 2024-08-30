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Тропический шторм Шаншан унес жизни многих в Японии

Тропический шторм 'Шанাশан' принес невиданные ливни в Японию, что привело к множеству смертельных исходов. Представитель Йосимурэ Хаяси подтвердил четыре смерти в пятницу, однако связь со штормом в одном из случаев не установлена. Также считается, что двое людей погибли, и двое числятся...

 and  Viktoria Klein
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Тропический шторм Шаншан унес жизни многих в Японии

"Тайфун 'Шаншань'" обрушился на побережье Кюсю в четверг, достигнув скорости ветра 252 километра в час, став самым сильным тайфуном в Японии в этом году и одним из самых мощных за десятилетия. Более 200 построек пострадали.

В различных районах были объявлены чрезвычайные предупреждения, призывающие более пяти миллионов жителей покинуть свои дома. Точное количество людей, последовавших этому совету, неизвестно. Как минимум, 250 000 домохозяйств остались без электричества.

Японское метеорологическое агентство предупредило жителей о возможных оползнях на Кюсю и Хонсю, главный остров страны, который тайфун должен был поразить в следующий.

К пятничному вечеру многие дороги, ведущие на Кюсю, были полностью или частично закрыты, согласно местным сообщениям. Ранее было отменено множество рейсов, а некоторые железнодорожные службы были временно приостановлены на определенных маршрутах.

Мощные ветры Шаншаня также привели к закрытию нескольких школ на Кюсю в пятницу. Несмотря на опасность, некоторые жители на пути Шаншаня решили проигнорировать приказы об эвакуации, подвергая себя риску.

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