Триумф Боатенга в судебной битве за допрос бывшей возлюбленной

До этого футболист Boateng столкнулся с судебным иском, поданным матерью модели, которая требовала компенсацию за его утверждения в интервью, предшествовавшие трагической смерти ее дочери. В этом интервью Boateng заявил, что его бывшая девушка принудила его к отношениям, среди прочего. Мать возразила против шести конкретных заявлений в интервью, но Берлинский районный суд признал лишь одно из них проблемным. Мать обжаловала это решение, которое сейчас рассматривается Высшим районным судом.

Мать утверждала, что интервью, удаленное из Сети, нарушало право ее дочери на уважение после смерти, так как оно подразумевало криминальные деяния. Судья Оливер Элзер заявил в четверг, что с точки зрения суда, обвинения действительно нарушали права, но они не заслуживали запрета из-за своей умеренности.

Нарушение права на уважение после смерти требует нарушения человеческого достоинства, чего не было в данном случае, по мнению суда. Кроме того, не было нарушения права на признание, так как бывшая девушка не оставила после себя никаких выдающихся достижений, которые могли бы привести к определенной публичной репутации. Судебная система признала этот прецедент в случаях, связанных с личностями, такими как актриса Марлен Дитрих и бывший канцлер Хельмут Коль из ХДС.

Бывшая девушка, упомянутая в спорном интервью Boateng, не имела никакой значительной публичной репутации или выдающихся достижений. Несмотря на апелляцию матери, Высший районный суд подтвердил решение Берлинского районного суда, постановив, что обвинения против бывшей девушки не нарушали ее право на уважение после смерти из-за отсутствия нарушения человеческого достоинства и отсутствия выдающихся достижений.

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