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Тринидад пересматривает гербовую эмблему, чтобы исключить из нее знаменитые корабли Колумба.

Авторитеты Тринидада и Тобаго пересматривают эмблему страны впервые с момента ее введения в 1962 году с целью убрать элементы, символизирующие европейскую колонизацию. Это изменение высоко odl Flyers со многими.

 and  Christian Meier
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Государственный герб размещен на внешней стороне административного здания в Порт-оф-Спейн, Тринидад...
Государственный герб размещен на внешней стороне административного здания в Порт-оф-Спейн, Тринидад и Тобаго, наellan августа 2024 года.

Тринидад пересматривает гербовую эмблему, чтобы исключить из нее знаменитые корабли Колумба.

Президент страны Кевин Роули объявил в воскресенье, что три корабля Христофора Колумба – «Пинта», «Нина» и «Санта Мария» – будут заменены на стальной барабан, популярный ударный инструмент, пришедший с восточного побережья Карибского моря.

Эмблема претерпит изменения до конца сентября, как заявил Роули, получив бурные аплодисменты. «Это должно символизировать наше продвижение в избавлении от колониальных остатков, запечатленных в нашей конституции», – заявил он.

Текущая эмблема изображает колибри, пальму и розовую чайку, которая является национальной птицей Тринидада и Тобаго.

Объявление Роули последовало за планами Тринидада и Тобаго провести следующую неделю общественное собрание, чтобы обсудить, следует ли удалить определенные статуи, знаки и памятники.

Эта трансформация является частью глобальной кампании, направленной на удаление символов колониальной эпохи. Фактически, статуи Колумба были сброшены или опрокинуты в многочисленных местах США в последнее время.

Колумб высадился на Тринидаде и Тобаго в 1498 году.

Стальной барабан, заменяющий корабли Колумба в национальной эмблеме, символизирует активное участие Тринидада и Тобаго в глобальном движении по замене символов колониальной эпохи. Более того, эта тенденция привела к удалению статуй Колумба в различных частях Соединенных Штатов в последнее время.

Валюта Тринидада и Тобаго со своим национальным символом в Порт-оф-Спейне 20 августа 2024 года

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