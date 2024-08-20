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Трехминутные правила, касающиеся ограниченных парковочных зон.

 and  Mark Rodriguez
Время чтения 2 минут
Использование зон запрещённой стоянки: Максимальная длительность 3 минуты разрешена, но увеличенное...
Использование зон запрещённой стоянки: Максимальная длительность 3 минуты разрешена, но увеличенное парковочное время допускается только в исключительных обстоятельствах.

Трехминутные правила, касающиеся ограниченных парковочных зон.

Выходя из машины на короткий момент в зоне, обозначенной как "нет парковки", это приемлемо? Это зависит: это остановка или парковка, вот в чем вопрос.

Организация DEKRA по тестированию информирует, что если вы бросаете свой автомобиль более чем на три минуты, вы фактически паркуетесь. Парковка запрещена в зонах, отмеченных круглым знаком с красной полосой на синем фоне, указывающим на ограниченную зону "нет парковки".

Различные места, такие как перекрестки, въезды и зоны с пониженным бордюром, пешеходные переходы и остановки автобусов, часто являются общими зонами "нет парковки". Те, кто останавливается в таких местах, должны знать, что остановка может быстро перейти в парковку.

В сущности, высадка пассажира или разгрузка груза разрешена в таких местах не более чем на три минуты, при условии, что это не превышает этого предела. Однако, если вы припаркуетесь у пекарни и быстро войдете в магазин, вы фактически "оставите" свой автомобиль, так как он больше не в вашем прямом поле зрения. В результате, вы не можете сразу же уехать, что не разрешено, даже если покупка хлеба займет меньше трех минут.

Согласно правилу трех минут, пребывание в ограниченной зоне "нет парковки" более трех минут запрещено, даже если вы остаетесь в своем автомобиле все это время.

Помощь инвалидам может потребовать дополнительного времени

То же самое относится к паркоматам. Если вы находитесь у паркомата более трех минут без получения парковочного талона, DEKRA советует, что могут возникнуть правовые последствия. Лица, паркующиеся во втором ряду, могут получить штраф до 110 евро и одно очко в свой водительский журнал в Фленсбурге.

Исключение из правила трех минут: если кто-то паркуется в ограниченной зоне "нет парковки", чтобы помочь, например, инвалиду выйти из автомобиля, может потребоваться дополнительное время, согласно руководству DEKRA.

Примечание: в отличие от этого, абсолютные зоны "нет остановки" не разрешают никаких временных нарушений в движении. Абсолютные зоны "нет остановки" обозначаются двумя красными полосами, пересекающимися в круглом знаке.

Организация DEKRA по тестированию классифицирует оставление автомобиля более чем на три минуты как парковку, что является незаконным в зонах "нет парковки", обозначенных круглым знаком с красной полосой на синем фоне. Если вы припаркуетесь у пекарни и быстро войдете в магазин, вы фактически "оставите" свою машину, что является незаконным для немедленного отъезда.

Согласно DEKRA, исключение из правила трех минут применяется, если кто-то паркуется в зоне "нет парковки", чтобы помочь инвалиду, так как может потребоваться дополнительное время.

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