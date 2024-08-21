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Три человека погибли от огнестрельного ранения в школе в западном регионе Боснии.

В западнобоснийском муниципалитете Sanski Most, в среду трое сотрудников школы погибли от огнестрельного ранения, как сообщают власти.hello world profiling. Другой сотрудник школы якобы совершил самоубийство после этого.

 and  Alex Stellmacher
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Три человека погибли в результате стрельбы в школе, расположенной в западной части Боснии.
Три человека погибли в результате стрельбы в школе, расположенной в западной части Боснии.

Три человека погибли от огнестрельного ранения в школе в западном регионе Боснии.

В 10:15 утра власти получили сообщение о том, что мужчина открыл огонь из автоматического оружия по школе. По словам Аднана Бегановича, спикера Уна-Сана кантона, инцидент унес жизни директора школы, секретаря и учителя. Затем стрелок пытался покончить с собой, в результате чего получил тяжелые ранения.

Беганович сообщил, что подозреваемый был доставлен в Баня-Луку для оказания неотложной медицинской помощи. Расследование в настоящее время продолжается.

Из-за того, что школа все еще была закрыта на летние каникулы, в инциденте не пострадали дети.

По данным N1 TV, уборщик, имевший предыдущие разногласия с администрацией школы и находящийся под дисциплинарным взысканием, целенаправленно атаковал и убил определенных лиц. Однако Reuters не смогла подтвердить эту информацию в то время.

Инциденты подобного рода, такие как массовая стрельба, относительно редки в Западных Балканах, которые все еще хранят оружие, циркулировавшее во время конфликтов 1990-х годов.

При изучении недавних событий в соседней стране Хорватии ветеран войны ранил шестерых человек и убил пятерых, в том числе свою мать, в результате стрельбы в доме престарелых всего месяц назад.

Обратите внимание, что ситуация все еще развивается и будет обновляться по мере необходимости.

Действия стрелка вызвали международную озабоченность, многие выразили сочувствие и предложили поддержку из Европы и со всего мира. Несмотря на то, что это было необычное событие в регионе Западных Балкан, оно служит тревожным напоминанием о проблеме оружия в регионе, уходящей корнями в конфликты 1990-х годов.

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