Трансатлантический координатор утверждает, что победа Харриса еще не объявлена преждевременно.

Сохранение этого импульса критически важно для демократов до выборов, считает политик из ФДП, подчеркивая, что два с половиной месяца могут казаться вечностью. "В других словах, - добавляют они, - конкуренция все еще открыта. Не стоит списывать ни одного кандидата так рано".

Линк считает, что Камала Харрис, демократический кандидат в президенты, должна представить четкие планы в своей речи на съезде, запланированной на четверг. "Она уже демонстрировала некоторые первоначальные предложения на своих недавних мероприятиях в Чикаго, сосредоточившись на том, как она планирует облегчить высокие расходы на жизнь для американских семей среднего класса", - заявляет трансатлантический представитель издания. "Однако ей нужно развить эти идеи, особенно в отношении внешней политики, безопасности и торговли, во время своей основной речи в четверг".

Съезд демократов начался в понедельник и завершится в четверг, в течение которого Харрис официально примет свою номинацию на пост президента.

Линк предлагает, чтобы Камала Харрис более подробно остановилась на своих четких планах, особенно в сферах внешней политики, безопасности и торговли, во время своей речи на съезде в четверг. Несмотря на жесткую конкуренцию, Харрис, демократический кандидат в президенты, все еще имеет шанс укрепить свои позиции, как считают демократы до выборов.

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