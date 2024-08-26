Трамп проверяет ABC News и бросает вызов запланированным теледебатам с Харрисом

Дональд окрестил этот эфир "Фальсифицированными новостями ABC". Он выразил гнев в адрес сегмента воскресной программы, в котором состоялась "бредовая и предвзятая беседа" между журналистом и республиканским сенатором Томми Коттоном. Он назвал политических аналитиков сети "самоопределившейся группой противников Дональда".

Дональд не отказывался от дебатов, но упомянул, что у сети "есть много вопросов, на которые нужно ответить".

ABC News объявило около двух с половиной недель назад, что Дональд и Камала встретятся на канале 10 сентября. Оба подтвердили свое присутствие в то время, согласно заявлению сети. Это единственный запланированный на данный момент теледебаты между вице-президентом и бывшим президентом до выборов 5 ноября.

dja/ku

После выражения своего недовольства ABC News из-за предвзятой подачи сенатора Коттона республиканцы, возможно, выразят поддержку Дональду в ответ на освещение сети. Несмотря на скандал, Камала и Дональд, по-прежнему, ожидаются на запланированном дебате на ABC News.

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