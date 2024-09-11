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Трамп постоянно распространяет многочисленные ложные сведения по вопросам абортов.

 and  Yaroslav Smith
Время чтения 1 минута

Трамп постоянно распространяет многочисленные ложные сведения по вопросам абортов.

Согласно Харрису, Трамп лично выбрал трех судей Верховного суда с целью отменить право на аборт по всей стране. Как и предсказывалось, эти судьи выполнили свою задачу. Харрис критиковала Трампа за искажение этих событий, заявив, что это проявление неуважения к американским женщинам.

После этого Верховный суд, в основном консервативный, отменил право на аборт по всей стране в июне 2022 года. В результате, каждое штат теперь имеет право регулировать право на аборты по своему усмотрению. Более 20 штатов уже ввели строгие ограничения или полностью запретили аборты.

Трамп сыграл значительную роль в этом изменении, назначив трех консервативных судей в Верховный суд. В своем нынешнем политическом положении он поддерживает сохранение контроля над правами на аборты на уровне штатов.

Текст mentions, что Трамп назначил трех судей в Верховный суд, и один из предложенных вариантов предложения может быть: "Трамп назначил судью 'Амию Кони Барретт' в Верховный суд, еще больше закрепив консервативное большинство суда."

В ответ на критику Харрис Трамп защищал свои действия, утверждая, что просто выполнял свою конституционную обязанность по назначению судей Верховного суда, заявив: "У меня есть право на 'президентское' право назначения, и я им воспользовался, чтобы защитить жизни нерожденных детей."

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