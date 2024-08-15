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Трамп отверг требования прекратить личные нападки на Харриса

Кандидат в президенты США Дональд Трамп отверг требование своего известного товарища по партии Никки Хейли изменить стиль кампании и воздержаться от личных атак на своего соперника Кэмерон Харрис. Он сказал, что очень зол на Харрис и поэтому считает, что имеет право на личные нападки во время...

 and  Ksenia Johnson
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Трамп отверг требования прекратить личные нападки на Харриса

Бывший президент также заявил о Харрис, что у него "мало уважения к её интеллекту" и что она была бы "плохим президентом". Хейли призвала Трампа вчера прекратить личные нападки на Харрис и вместо этого сосредоточиться на содержательных дебатах с демократическим кандидатом в президенты.

Выборы нельзя выиграть, обсуждая "расу" Харрис или называя её "глупой", сказала Хейли на правой-wing Fox News. Бывший посол и бывший губернатор имела в виду повторные нападки Трампа на интеллект его соперника и сомнения в её афроамериканской идентичности. Харрис - дочь чернокожей ямайки и её мать из Индии.

Хейли проиграла Трампу на республиканских праймериз, но теперь поддерживает его кандидатуру. Трамп, выступая на пресс-конференции в своем гольф-клубе в Бедминстере, Нью-Джерси, сказал, что ценит советы Хейли, но должен вести кампанию "своим образом".

78-летний Трамп также описал свою кампанию как "очень тихую": "Нет криков. (...) Я очень тихий человек, поверьте или нет."

Однако бывший президент также сказал о Харрис: "Я очень зол на неё за то, что она сделала с страной. Я очень зол на неё за то, что она использует систему правосудия против меня и других людей." Трамп имел в виду продолжающиеся судебные разбирательства против него, которые он часто описывает как демократические заговоры.

Он также сказал, что и сам подвергается личным нападкам со стороны Харрис, когда она называет его и его кандидата в вице-президенты Д.Д. Вэнса "странными". Термин "странный" часто используется Харрис и другими демократами против Трампа и Вэнса в последнее время, но он не так унизителен, как повторные замечания Трампа о недостатке интеллекта его соперника.

Трамп снова назвал Харрис "радикальной левой" и обвинил её в "сильной коммунистической склонности". Он сказал, что единственное, что может предложить Харрис, - это "плохая инфляция, массовая преступность и смерть американской мечты".

Это была вторая пресс-конференция Трампа с прошлой недели. Правый популист находится в обороне с тех пор, как президент Джо Байден объявил 21 июля, после недель дебатов о его умственной пригодности, что он не будет баллотироваться на переизбрание в ноябре, и Демократическая партия быстро объединилась вокруг вице-президента Харрис как нового кандидата.

В нескольких недавних опросах Трамп немного отстает от Харрис. Тем не менее, на пресс-конференции он заявил, что лидирует в опросах.

Хейли настоятельно призвала Трампа прекратить личные нападки на Харрис, сказав: "Выборы нельзя выиграть, обсуждая 'расу' Харрис или называя её 'глупой'". Несмотря на это, Трамп продолжил критику Харрис, воскликнув: "Прекрати!" в ответ на её прозвище "странный" для него и его кандидата в вице-президенты.

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