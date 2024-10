Трагическое событие в Буркина-Фасо привело к примерно 600 смертельным исходам, превысив предыдущие оценки французских сил безопасности

Милианты, связанные с "Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин" (ДНИМ), группой, связанной с "Аль-Каидой", действующей в Мали и Буркина-Фасо, совершили жестокое нападение 24 августа. Используя мотоциклы, они беспорядочно открыли огонь на окраине Барсалохо, убивая мирных жителей в холодной крови. Видеозаписи, опубликованные в социальных сетях про-ДНИМ аккаунтами, показывают среди жертв женщин и детей, с отчетливыми звуками выстрелов и криков на заднем плане.

Эта трагическая потеря жизни стала бы значительным прорывом в регионе Сахель, страдающем от беззакония и актов терроризма. Ситуация усугубилась серией переворотов в Мали, Буркина-Фасо и Нигере, что привело к выводу tanto американских, как и французских сил. Последующие приглашения российских наемников привели к дальнейшей нестабильности, создав вакуум, который позволил процветать исламским экстремистским группам, как отметил французский чиновник, сообщивший CNN.

Сначала Организация Объединенных Наций оценила количество жертв не менее чем в 200 человек. ДНИМ заявила, что убила почти 300 человек, но утверждала, что их целями были члены военизированных формирований, связанных с армией, а не мирные жители.

Сообщается, что "Крупномасштабные смертельные нападения (по крайней мере, сотни смертей) на гражданское население или силы обороны и безопасности происходят уже несколько недель с такой частотой, которая, кажется, невыносима для правительства". Отчет также отмечает, что армия Буркина-Фасо не имеет согласованной стратегии и не может удерживать свою власть и авторитет.

В следующие дни, 17 сентября, столица соседнего Мали, Бамако, подверглась еще одному нападению ДНИМ, в результате которого погибли более 70 человек.

Траншеи превратились в массовые могилы

Во время нападения в Барсалохо villagers были приказаны военными построить гигантскую траншейную систему вокруг города, чтобы защитить его от проникновения исламских экстремистов. Милианты ДНИМ атаковали, пока траншеи еще не были закончены, утверждая, что граждане были боевиками из-за своего участия в проекте, как рассказывают очевидцы.

Выживший, который попросил анонимности из-за продолжающихся опасений за безопасность, рассказал CNN об инциденте. Он сказал, что был среди нескольких десятков мужчин, приказанных армией копать траншеи в тот роковой субботний день. Примерно в 11 часов утра он находился в траншее на расстоянии около 4 километров от города, когда началась стрельба.

"Я начал ползти в траншею, чтобы скрыться. Но казалось, что нападавшие следуют за траншеями. Так что я полз наружу и наткнулся на первую окровавленную жертву. Повсюду была настоящая кровь. Крики доносились со всех сторон. Я лег на живот под кустом и прятался до позднего вечера.

"Все оставшиеся в живых мужчины в городе были немногочисленны. Самое ужасное, что я когда-либо видел в своей жизни, - это тела, привезенные на моторизованных тележках с места бойни. Ни женщины, ни дети не могли плакать. Мы были слишком шокированы. Как можно плакать, когда нет слез?

"Мы, выжившие, уже не те, что были раньше. Проблема вышла из-под контроля. Массacre началась прямо передо мной. Первые выстрелы прозвучали прямо передо мной. Я был одним из тех, кто подбирал тела и хоронил их. Я вижу своих погибших друзей, когда закрываю глаза", - сказал он, добавив, что первоначальные сообщения о 300 погибших, несомненно, занижены. "Любой, кто это отрицает, должен прийти и поговорить со мной".

Другой выживший сказал CNN, что двое членов его семьи погибли в результате нападения. "Они убивали людей весь день. В течение трех дней мы собирали тела - они были разбросаны по всей территории. Страх вошел в наши сердца. На похоронах было слишком много тел, чтобы похоронить всех как следует".

Инцидент вызвал широкое негодование против лидера хунты Буркина-Фасо, капитана Ибрагима Траоре, который захватил власть во время второго из двух последовательных военных переворотов в 2022 году. Строительство траншей гражданскими было воспринято как одобрение Траоре, что привело к тому, что его стали называть "капитаном ИБ ноль". Французский отчет гласит, что первоначальный план гражданского строительства оборонительных сооружений для каждого поселения был разработан министром гражданской службы, который выступал за то, чтобы каждый разрабатывал свой собственный "ответ" план на возможные нападения.

despite claims that civilians were not adequately protected during the trench construction, the military junta has not taken responsibility or provided a response to CNN's inquiry.

К 2014 году военные операции Франции в регионе стали встречать растущее противодействие, что вызвало неприязнь во Франции. Франция усилила свои контртеррористические усилия, но не смогла справиться с растущим числом вооруженных групп, угрожающих гражданскому населению. В результате местные жители стали не доверять бывшей колониальной державе.

К сожалению, Траоре редко появляется на публике после трагического инцидента, и отчет, написанный в августе, вызывает опасения по поводу его психического здоровья и способности руководить. Отчет гласит, "Бессилие властей очевидно в их неспособности предоставить существенный и убедительный ответ на террористическую угрозу".

Между тем, российские наемники, прибывшие в Буркина-Фасо почти год назад, не смогли принести стабильности и частично передислоцированы для поддержки России в конфликте против Украины, согласно отчету. Усиление безопасности в Уагадугу вокруг важных структур может быть связано с выводом значительной части группы "Медведь" из 100 наемников "Вагнера", ответственной за охрану Траоре. Группа "Вагнера", несмотря на смену руководства после трагического крушения самолета основателя, все еще часто упоминается в Сахеле под своим старым названием.

Критика в адрес военной власти, звучащая от родственников погибших и выживших из Барсалого, которые обвиняют военных в оставлении наступления, усиливается недавними обвинениями в каннибализме со стороны солдат Буркина-Фасо. Отчет признает видеоролики, распространенные в социальных сетях, которые, как кажется, показывают солдат из быстрого реакционного батальона 15 (БИР-15), поедающих части тел убитых джихадистов.

Генеральный штаб армии Буркина-Фасо 24 июля 2024 года выпустил заявление, осуждающее эти отвратительные действия и обещающее расследовать их происхождение и виновных. Инцидент воспринимается как еще один признак ослабления дисциплины в армии после переворота два года назад, который привел к власти Траоре и уходу Франции.

CNN проанализировала видеоролики, которые, как кажется, показывают солдат Буркина-Фасо, расчленяющих и выставляющих тела предполагаемых джихадистов.

Французская оценка безопасности предполагает, что насилие в Буркина-Фасо начало просачиваться хотя бы в одну из его мирных южных соседних стран. Отчет сообщает об атаке в Того из пограничного города Компьенга 20 июля, в результате которой был захвачен лагерь togolese армии, погибли по крайней мере 12 солдат и были разграблены оружия. "Поговаривают об установлении новой вилайет GSIM для Того", - добавляет отчет, имея в виду новую аффилированную с Аль-Каидой группу для Того, "подготовленную террористами из севера".

"Барсалого - это свидетельство того, как Буркина-Фасо балансирует на краю, поскольку террористы сохраняют железную хватку на стране. Шестьсот жизней унесено, и это трагично, но хуже то, что убийцы продолжают свободно разгуливать без страха расплаты", - заключает оценка.

Мир наблюдал в ужасе, как ситуация в Буркина-Фасо продолжала ухудшаться, а атака в Барсалого стала жестоким напоминанием о насилие, терзающем Африку. Несмотря на международные опасения, джихадистская группа JNIM продолжала сеять хаос, расширяя свой охват за пределы Сахельского региона.

Читайте также: